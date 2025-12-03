Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días para usar esta tarjeta de transporte en Barcelona: así puedes cambiarla

Una persona usa la Tarjeta Rosa en un autobús, en una imagen de archivo / Jonathan Grevsen

Barcelona
Las tarjetas de transporte público T-4 de cartón han dejado de venderse. El último día para adquirirlas fue el pasado 28 de octubre, y las que se hayan comprado hasta entonces podrán seguir utilizándose hasta el 31 de diciembre de 2025.

Así, la T-4, que ofrece 10 viajes a un precio especial de 2,15 €, pasa a estar disponible únicamente en formato digital, cargándose en la T-metropolitana Tarjeta rosa reducida.

Se trata de un título unipersonal reservado a personas que disponen de la Tarjeta rosa metropolitana de tarifa reducida y que permite realizar desplazamientos integrados en la red de metro y bus de TMB (excepto servicios especiales y el Barcelona Bus Turístic), las líneas de bus del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) dentro del ámbito tarifario metropolitano, y el Tram. También es válida en las estaciones de Aeroport T1 y T2 de la L9 Sud.

La T-4 debe ir acompañada siempre del DNI u otra acreditación de identidad y de la Tarjeta rosa metropolitana de tarifa reducida, salvo en el caso de estar cargada en la nueva T-metropolitana.

Del cartón al soporte digital

Con este cambio, la T-4 se integra en la T-metropolitana, un soporte de plástico con tecnología sin contacto similar a la T-mobilitat. Existen tres modalidades:

  • Tarjeta rosa gratuita (viajes ilimitados).
  • Tarjeta rosa reducida (con la que se podrá cargar la T-4 digital).
  • Pase de acompañante.

Las condiciones de acceso a estas tarjetas no cambian. Pueden solicitarlas las personas empadronadas en cualquier municipio del área metropolitana de Barcelona, que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de 60 años (la edad varía según el municipio) y disponer de ingresos familiares brutos por debajo del límite establecido.
  • Tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y cumplir también con el requisito económico.

La AMB recuerda que tanto la T-4 como las distintas modalidades de la T-metropolitana son títulos personales e intransferibles, y que en caso de inspección se debe acreditar siempre la identidad con DNI o NIE.

