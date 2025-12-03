Fiebre Labubu en Barcelona: Pop Mart abrirá una megatienda en el antiguo Pedralbes Centre

La fiebre por los Labubu, los exitosos peluches coleccionables de Pop Mart, sigue desatando pasiones en Barcelona. Tras el gran estreno de sus dos primeras tiendas en el centro de la ciudad este verano, la compañía china prepara ahora un nuevo salto en la capital catalana con la apertura de un gran establecimiento en la avenida Diagonal, dentro del antiguo Pedralbes Centre.

Según ha avanzado 'Expansión', Pop Mart ha firmado el alquiler del local donde hasta ahora operaba la cadena barcelonesa de moda Furest, en el edificio El Dau, que forma parte del complejo de oficinas y zona comercial que integra también el edificio Prisma, propiedad de Colonial SFL. El espacio, de 200 metros cuadrados, convivirá con marcas como Uniqlo y Miller & Marc, reforzando así el polo comercial que se está consolidando en este tramo de la avenida Diagonal.

Esta nueva apertura se suma al acelerado crecimiento de la marca en la ciudad. En agosto, Pop Mart abrió su primera tienda en Barcelona, un local de 124 metros cuadrados en el Portal de l’Àngel, que generó colas de horas con coleccionistas y revendedores interesados en hacerse con ediciones limitadas de Labubu. Poco después, en septiembre, la compañía inauguró otra nueva tienda fija en la calle Pelai, donde volvió a repetirse la escena.

Apertura de la segunda tienda de Pop Mart en Barcelona, en la calle Pelai. / Jordi Otix / EPC

El fenómeno Labubu

Tal y como recogió este diario, en la apertura de la tienda de Pelai, las colas comenzaron a las siete de la mañana del día anterior. Decenas de seguidores pasaron la noche frente al establecimiento para asegurarse un buen puesto en la fila cuando el local subiera la persiana. Se trataba de la segunda inauguración en apenas un mes, después de que la tienda del Portal de l’Àngel registrara una media de 2.000 a 2.500 compradores diarios desde su estreno.

El fenómeno global de los Labubu no deja de crecer y Barcelona lo confirma. Estos peluches coleccionables, creados por Kasing Lung y amplificados por redes sociales y celebridades de todo el mundo, despiertan auténticas pasiones entre sus seguidores. La fórmula es simple pero adictiva: figuras sorpresa en cajas cerradas, ediciones limitadas, colaboraciones especiales con marcas como Barbie o Mickey, y un universo de personajes muy variados que los coleccionistas tratan de conseguir. Esta fiebre se hace visible con las largas colas ante las tiendas, el intercambio de muñecos repetidos y un activo mercado de reventa.

La primera tienda oficial de Pop Mart en Barcelona, en Portal de l'Àngel. / MANU MITRU / EPC

Éxito global

Fundada en 2010 en Pekín por Wang Ning, Pop Mart está en pleno crecimiento. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, ingresó más de 1.800 millones de euros en el primer trimestre del año, apoyada en un universo de personajes muy populares: Skullpanda, Hirono, Molly o Twinkle Twinkle, entre otros.

Mientras consolida su presencia en Barcelona, Pop Mart abrirá esta misma semana su primera tienda en Madrid, en Gran Vía 44, y prepara otra en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés.

La llegada de Pop Mart a El Dau coincide, según 'Expansión' con la reducción de presencia de la marca de moda masculina Furest en Barcelona. Tras cerrar la tienda que ocupaba en Diagonal, la firma barcelonesa mantiene solo un punto de venta en la capital catalana, en la calle de Pau Casals, además de otras tres tiendas en Girona, Madrid y San Sebastián.