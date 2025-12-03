Normalizada la circulación en el R8 y el R4, afectadas por dos incidencias este miércoles por la mañana

Las incidencias que durante la mañana afectaban a la circulación en el R8 y el R4 han quedado resueltas a media mañana. En el R8, una incidencia operativa ha hecho que algunos trenes no circularan, y los viajeros debían encaminarse al R2 entre Granollers Centre y Mollet-Sant Fost, y con servicio por carretera entre Martorell Central y Mollet-Sant Fost. Renfe informó poco después de las 11.00 horas de que la incidencia había quedado resuelta. Por otra parte, la presencia de un animal de grandes dimensiones en la vía entre Terrassa y Sabadell Sud ha obligado a circular por vía única en el R4 durante un rato. Fuentes de Renfe indicaron que esta incidencia también había quedado resuelta a media mañana.