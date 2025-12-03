Los Mossos investigan a un concejal de Sant Adrià de Besòs por presuntamente agredir a una vecina

Los Mossos d'Esquadra investigan una denuncia presentada contra Francisco Burgos, concejal de Deportes de Sant Adrià de Besòs, después de que el pasado lunes presuntamente agrediera a una vecina del edificio en el que reside de la calle Bogatell de la misma localidad. Los agentes han tomado declaración a Burgos este miércoles en la comisaría de Sant Adrià y después llevarán el atestado al juzgado de guardia, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas al caso.

En su denuncia, la mujer ha explicado que el concejal la vio en el rellano de su casa en el primer piso y presuntamente la golpeó sin mediar palabra. Luego, la denunciante asegura que el concejal provocó daños en la puerta de la vivienda de la víctima dando patadas. Además, la mujer explica que Burgos rompió el cerrojo de la puerta a golpes y tuvo que venir un cerrajero a permitirle la entrada a la vivienda.

En la denuncia presentada ante los Mossos la mujer, de 60 años, también ha explicado que el concejal supuestamente la lanzó al suelo y le rompió el teléfono móvil. Tras la presunta agresión el mismo lunes acudió una patrulla de los Mossos al edificio y habló con los implicados. Los agentes citaron al concejal a declarar este miércoles en comisaría. La denunciante, que ha presentado ante la policía un informe médico con las lesiones que sufrió, también asegura que el concejal la amenazó al día siguiente cuando se cruzó con él por la escalera.

Fuentes municipales consultadas por este medio declaran que "el Ayuntamiento no realizará ninguna valoración hasta que tenga lugar el juicio", que esperan se produzca lo más rápido posible, y señalan que los hechos pertenecen al ámbito privado. En todo caso, las mismas fuentes aseguran que desde el Ayuntamiento "se intentará facilitar una mediación entre ambas partes".

Francisco Burgos, del PSC, es el sexto teniente de alcalde de Sant Adrià de Besòs y lleva las carteras de Deportes, Sociedad del Conocimiento y Recursos Humanos. Junto a su actividad política y profesional, en la que se dedicó a la abogacía y trabajó en Transports Metropolitans de Barcelona además de crear una empresa dedicada a la protección de datos, también destaca haber formado parte del Equipo Olímpico de taekwondo en Barcelona 92.