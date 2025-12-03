En el Garraf
Una reconocida ginecóloga compra el castillo medieval de Canyelles y lo regala al pueblo
La doctora Marisa López-Teijón decidió adquirir con fondos propios la fortaleza valorada en 2,5 millones de euros
Un castillo medieval en medio de L'Hospitalet
Los vecinos de Canyelles, población catalana del Garraf, han estrenado castillo este mes de octubre gracias a una inusitada adquisición. Marisa López-Teijón, una reconocida doctora ginecológica, compró el castillo medieval del municipio para donarlo al consistorio, en agradecimiento a la hospitalidad y amabilidad de sus habitantes durante los años que lleva residiendo allí.
La ginecóloga decidió adquirir con fondos propios la fortaleza, valorada en 2,5 millones de euros, con el objetivo de ceder la propiedad íntegramente. El castillo del siglo XV mantiene la estructura original y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido como Patrimonio Nacional. El acto público de cesión se celebró el pasado 3 de octubre.
La donación se oficializó con un acto notarial que reunió a personalidades como el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet. El evento contó con una entrega simbólica de las llaves de la fortificación a los vecinos, espectáculos culturales y fuegos artificiales. Durante la ceremonia, la mecenas declaró estar enamorada de Canyelles y resaltó que el castillo ya es “patrimonio colectivo” de la localidad.
Nacida en Villafranca del Bierzo (León), Marisa López-Teijón es una de las 100 mujeres más influyentes de Catalunya según la revista Forbes. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones, entre ellas, con el ‘Premio IG Nobel de Medicina’ y ‘Premio Nacional de Medicina s. XXI’ en España.
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Barcelona derribará un chalet de lujo de Pedralbes denunciado por un vecino
- Barcelona reformará y cerrará por las noches una polémica plaza de Horta a partir de verano de 2026
- Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
- El plan de la Generalitat prevé eliminar a todos los jabalís en los seis kilómetros en torno al foco de peste porcina