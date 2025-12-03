Una reconocida ginecóloga compra el castillo medieval de Canyelles y lo regala al pueblo

Los vecinos de Canyelles, población catalana del Garraf, han estrenado castillo este mes de octubre gracias a una inusitada adquisición. Marisa López-Teijón, una reconocida doctora ginecológica, compró el castillo medieval del municipio para donarlo al consistorio, en agradecimiento a la hospitalidad y amabilidad de sus habitantes durante los años que lleva residiendo allí.

La ginecóloga decidió adquirir con fondos propios la fortaleza, valorada en 2,5 millones de euros, con el objetivo de ceder la propiedad íntegramente. El castillo del siglo XV mantiene la estructura original y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido como Patrimonio Nacional. El acto público de cesión se celebró el pasado 3 de octubre.

Castillo medieval de Canyelles / Wikimedia Commons / Maria Rosa Ferre

La donación se oficializó con un acto notarial que reunió a personalidades como el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet. El evento contó con una entrega simbólica de las llaves de la fortificación a los vecinos, espectáculos culturales y fuegos artificiales. Durante la ceremonia, la mecenas declaró estar enamorada de Canyelles y resaltó que el castillo ya es “patrimonio colectivo” de la localidad.

El castell de Canyelles, del segle XV, és un testimoni silent de la història del municipi i de diferents generacions d’aquesta terra.



Des d’avui serà també, més que mai, un element de futur gràcies a l’actual propietària, la doctora Marisa López-Teijón, que l’ha cedit al poble. pic.twitter.com/T0rFbiBRpa — Josep Rull i Andreu (@joseprull) October 3, 2025

Nacida en Villafranca del Bierzo (León), Marisa López-Teijón es una de las 100 mujeres más influyentes de Catalunya según la revista Forbes. Ha sido galardonada en numerosas ocasiones, entre ellas, con el ‘Premio IG Nobel de Medicina’ y ‘Premio Nacional de Medicina s. XXI’ en España.