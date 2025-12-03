Fiesta Mayor de Sant Andreu de Palomar 2025: conciertos, correfocs y más actividades en Barcelona

La Fiesta Mayor de Sant Andreu de Palomar 2025 se celebrará del 28 de noviembre al 8 de diciembre, llenando las calles y plazas de este barrio barcelonés de cultura, tradición y ocio durante 11 días de actividades para todas las edades y gustos.

El programa combina cultura popular catalana, música, deporte, gastronomía y espectáculos para niños. Entre los actos más emblemáticos destacan los tradicionales correfocs, el 'Esclat Andreuenc' con los gigantes en la Plaça d’Orfila, 'cercaviles' de gigantes y trabucaires, demostraciones de 'castellers' y 'ballades de sardanes'. El cierre de la fiesta estará marcado por un espectáculo de fuegos artificiales en la Fabra i Coats.

La oferta cultural se completa con conciertos y noches de baile en una carpa con orquestas, grupos de versiones y DJ’s, así como con teatro, con el musical 'El Mikado', la comedia interactiva 'Pecats Imperdonables' y espectáculos de marionetas infantiles.

El ámbito gastronómico también tiene protagonismo, con chocolatadas, catas de bebidas y la 45ª edición del concurso de arroces, mientras que los aficionados al deporte podrán participar en campeonatos de tenis, pádel, frontón, dominó, petanca y handbol, además de la 46ª Cursa de Sant Andreu, el evento deportivo más tradicional de estas fiestas. Puedes ver el programa completo de las fiestas aquí.

Los organizadores de la Fiesta Mayor de Sant Andreu de Palomar 2025 también destacan su esfuerzo por hacer los diferentes eventos accesibles e inclusivos. Para ello, se reservarán espacios para personas con movilidad reducida, hrbá intérpretes de lengua de signos, subtítulos en directo para actos principales como el pregón, y un tramo tranquilo sin ruido en la feria de atracciones y el correfoc adulto.

La celebración está coordinada por la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar, junto a numerosas entidades del barrio, como la Germandat Andreuenca, Club Natació Sant Andreu, Colla Castellera Jove de Barcelona, Societat Cultural i Esportiva La Lira, Ateneu de Sant Andreu, y agrupaciones de diables como La Satànica de Sant Andreu y Diables del Mercadal Infernal, así como la Festa Major Reivindicativa de Sant Andreu de Palomar. También colabora el Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Andreu en la organización de los eventos.