Entradas gratis para la Fábrica de Juguetes de Fabra i Coats en Barcelona: fechas y cómo conseguirlas

El recinto Fabra i Coats, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, acoge un año más la popular Fàbrica de Joguines, donde los niños y niñas podrán sumergirse en el taller mágico de los Reyes Magos. Durante la actividad, que se organiza del 27 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 (excepto los días 31 de diciembre y 1 de enero), los visitantes verán en directo cómo se fabrican los juguetes y tendrán la oportunidad de entregar sus cartas a los Reyes Magos.
El recorrido se realiza en horario de 17:30 a 21:30 horas y, aunque la entrada es gratuita, es imprescindible inscribirse previamente. Cada año, las entradas se agotan rápidamente debido a la alta demanda, por lo que esta es una de las actividades navideñas más codiciadas por las familias barcelonesas.
Cómo inscribirse
Las entradas para el público general se podrán conseguir el miércoles 10 de diciembre a las 10:00 horas en la web del Ayuntamiento de Barcelona, donde en esa fecha se abrirá un apartado de inscripciones. Es habitual que cada año colapse la página web por la gran demanda de entradas.
El jueves 11 de diciembre, a la misma hora y en la misma web, se reservarán entradas especiales para personas con discapacidad auditiva que utilizan lengua de signos y para familias con niños y niñas con trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual.
La entrada es unipersonal y está destinada a adultos y niños mayores de 2 años.
