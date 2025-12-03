Ecologistas del Vallès llevan a los tribunales la Ronda Nord tras meses de retrasos administrativos

La Campaña Contra el Quart Cinturó (CCQC), histórico colectivo ecologista del Vallès, ha presentado finalmente —este miércoles 26 de noviembre— el recurso contencioso-administrativo con el que pretende frenar el convenio firmado entre el Estado y la Generalitat para impulsar la Ronda Nord en el eje Sabadell–Terrassa–Castellar del Vallès. La demanda llega casi un año después de que la entidad anunciara, el 31 de enero de 2025, que había logrado reunir los 20.000 euros necesarios para costear la batalla jurídica gracias a 343 aportaciones ciudadanas y entidades que, según presumen, “no están dispuestas a resignarse ante un proyecto heredado del siglo pasado”.

El retraso en la interposición, sin embargo, no ha sido voluntario. Según denuncia la plataforma, la Administración demoró durante meses la entrega completa del expediente. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tuvo que requerir la documentación en varias ocasiones e incluso llegó a “amenazar con multas coercitivas” para forzar el cumplimiento del trámite, un extremo que el colectivo interpreta como “una muestra más del blindaje político” que rodea a la infraestructura.

El convenio impugnado establece la hoja de ruta para redactar estudios, proyectos y la ejecución de las obras. Tras la admisión a trámite, el juzgado trasladará la demanda a Estado y Generalitat, que dispondrán de veinte días hábiles para presentar alegaciones. Después, el tribunal deberá decidir qué pruebas admite —la CCQC afirma haber solicitado varias de carácter técnico— y, una vez cerrado el periodo de conclusiones, fijará fecha de sentencia. Los activistas calculan que el fallo podría conocerse antes de finales de 2026.

La ofensiva judicial llega, además, en un momento en que la Generalitat acelera la maquinaria administrativa del proyecto. El pasado 31 de octubre, el secretario de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, anunció en el Parlament la licitación del estudio informativo y de la evaluación de impacto ambiental de la Ronda Nord, un paquete técnico que incluye también un estudio de movilidad y otro paisajístico para analizar la integración territorial del trazado en un corredor especialmente sensible entre Sabadell y Terrassa. Desde el Govern se insiste en que estos trabajos serán la base del futuro proyecto constructivo.

El impulso político es evidente. Un mes antes, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, visitó Sabadell para reafirmar que la Ronda Nord se ejecutará “haya o no presupuestos”, calificándola de infraestructura “fundamental para la competitividad económica de Catalunya”. Una declaración que, lejos de aplacar el conflicto, rearmó a los detractores del proyecto.

Para la CCQC, la Ronda Nord y el conjunto del Quart Cinturó siguen adoleciendo del mismo pecado original: “son autovías disfrazadas de solución moderna”. El colectivo sostiene que una infraestructura de esta naturaleza exige una evaluación ambiental íntegra, con la llamada “alternativa cero” —no construir— y opciones que prioricen el transporte colectivo de personas y mercancías. Solo así, argumentan, puede justificarse que las obras respondan realmente al interés público, a la mejora de la calidad del aire o a la protección del patrimonio natural. En su opinión, ni el Quart Cinturó ni la Ronda Nord cumplen hoy ese requisito.