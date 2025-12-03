En la carretera de Can Ruti
Cuatro heridos, uno de ellos crítico, tras chocar un autobús y una ambulancia en Badalona
El accidente se ha producido sobre las 04:30 de la madrugada y la circulación por la vía se ha visto afectada hasta pasadas las 10 de la mañana
Varios accidentes complican los accesos a Barcelona y provocan retenciones en el área metropolitana
Un accidente entre un autobús y una ambulancia ha dejado cuatro heridos, uno de ellos en estado crítico, tras el choque frontal de ambos vehículos, que ha tenido lugar durante la madrugada de este miércoles en la carretera de Can Ruti en Badalona, a apenas 200 metros del Hospital Germans Trias i Pujol.
Según han informado fuentes municipales, desde las 04:36 horas la Guardia Urbana de Badalona interviene en el siniestro. El conductor de la ambulancia, herido muy grave, ha tenido que ser excarcelado por los Bombers de la Generalitat. El pasajero de la ambulancia y el conductor del autobús han resultado heridos leves.
El cuarto herido se trata de un trabajador de la empresa de los autobuses, que ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) con una crisis de ansiedad. Hasta el lugar se han desplazado seis ambulancias y un equipo de psicólogos.
La carretera ha estado cortada hasta hace poco, lo que ha causado muchas complicaciones en el acceso al recinto sanitario durante la primera hora de la mañana.
