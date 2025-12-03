La Cofradía de Pescadores de Vilanova i la Geltrú declara persona 'non grata' al ministro Planas

La Cofradía de Pescadores de Vilanova i la Geltrú ha declarado personas 'non grata' al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y al comisario europeo de Océanos y Pesca, Costas Kadis. El acuerdo se ha tomado por amplia mayoría en una asamblea extraordinaria en la que también han sido declaradas personas no gratas la secretaría general de Pesca, Isabel Artime, el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Giguera, y la directora general de Asuntos Marítimos de la CE, Charlina Vitcheva. Con este gesto, la cofradía quiere evidenciar el "malestar acumulado del sector" ante las restricciones crecientes de los últimos años, en referencia a los días de pesca y a los kilos de gamba roja autorizados, entre otras.

"Declararlos personas 'non grata' no es un gesto simbólico, es una advertencia clara de que el sector no puede asumir más cargas sin poner en riesgo su continuidad", afirma la Cofradía de Pescadores de Vilanova en un comunicado, en que recalca que la medida expresa un "descontento profundo y transversal".

La entidad asegura que en los últimos cinco años se ha reducido de manera "drástica" la capacidad de trabajo del sector pesquero. Recuerdan que los días disponibles de pesca de la flota de arrastre han bajado un 40%, con la previsión que de cara al 2026 se sigan reduciendo las jornadas con el riesgo de que acaben siendo solo ocho días efectivos de pesca anuales por embarcación.

Respecto a las cuotas de gamba roja, remarcan que en 2022 tenían permitidas 872 toneladas, mientras este año han sido cerca de 706,4, "sin evidencia científica que avale este recorte". También critican la cuota de atún rojo, limitada por debajo de los 500 kilos.

La cofradía vilanovina carga también contra la aplicación del Diario Electrónico de A bordo, porque dicen que incrementa la carga administrativa hasta niveles difíciles de cumplir. Por ejemplo, critican que a partir del 10 de enero se les obligue a estimar antes de entrar a puerto todas las capturas superiores a un kilo, bajo la amenaza de sanciones de 500 euros por cada desviación. Esta medida afecta también a las embarcaciones artesanales de 12 a 15 metros, "hecho que pose en riesgo la pesca de proximidad", avisan.

Todavía en relación con la entrada a puerto, rechazan que a partir del año que viene las embarcaciones estén obligadas a comunicar la llegada a la zona de amarre con cuatro horas de antelación. En el caso de Vilanova, lo consideran un sinsentido porque la zona de caladeros está a menos de dos horas del puerto, y reprochan al Ministerio que no haya pedido una excepción territorial a la Unión Europea.

En este sentido, los pescadores de Vilanova remarcan que buena parte de las medidas se dictan en las instituciones comunitarias, "pero cada estado miembro las puede modular, adaptar o flexibilizar". Aseguran que el Ministerio de Agricultura tenía margen para "suavizar" la exigencia del Diario Electrónico de a Bordo, del preaviso de entrada a puerto, la asignación de los días de pesca o las cuotas de gamba y atún.