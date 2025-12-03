Las cenas de grupo prenavideñas abarrotarán los restaurantes de Barcelona en cinco fechas punta

No hay ambiente de Navidad hasta que no llega el incombustible anuncio de turrón, o se encienden las luces de las calles de Barcelona. Pero otro 'ingrediente' es cada vez más definitivo en la inmersión festiva: la euforia de cenas (sobre todo), comidas y brindis de grupos de todo tipo previos a los encuentros familiares. En pocos días, restaurantes, discotecas y taxis llenos al anochecer darán testimonio del fenómeno, que este año tiene por fechas cumbre los días 11, 12, 13, 18 y 19 de diciembre.

Desde hace unos años, en paralelo a las cenas de empresa (promovidas corporativamente o entre grupos de empleados que se autosufragan la cita) proliferan todo tipo de encuentros de amigos que contribuyen a que desde hace meses muchos locales ya hayan colgado el lleno algunos días. No hay datos oficiales al respecto, pero el dispendio suele rondar de media los 50 euros. Cuando pagan las empresas, los precios se elevan sustancialmente.

Si una jornada será especialmente intensa en este sentido, será el viernes 12 diciembre, considerada idónea para muchos, porque al día siguiente no trabajan y porque se despega de las vacaciones de Navidad y las fechas señaladas con ágapes familiares. Es prácticamente imposible encontrar mesa en restaurantes de la capital catalana esa noche, aunque la opción de mediodía también ha ido ganando terreno. La sesión nocturna es la favorita sobre todo entre los más jóvenes, para alargar la velada.

Las empresas planifican con gran antelación las macrocenas y se suelen avanzar. Así, desde hace días, muchos locales ya estarán copados por eventos corporativos. Es el caso de los restaurantes-club del Front Marítim, donde habrá cenas en exclusiva para cientos de personas. Esa combinación que permite menú de grupo, junto con copas y baile en un mismo espacio, es la favorita de muchas empresas para evitar desplazamientos y lograr que el personal no se disperse tras el brindis.

El Gremi de Restauració de Barcelona, que ha sondeado a algunos grupos de restauración de la ciudad, apunta que el nivel de reservas es similar al del año pasado, con la tendencia a avanzar fechas para despegarlas de las celebraciones familiares. De ahí que el sábado 20 de diciembre (el previo a la Navidad) es descartado este año por muchos grupos, al quedar la Nochebuena muy próxima, en miércoles. Sin embargo, los jueves 11 y 18, y los viernes 12 y 19 son fechas muy cotizadas este 2025 para grupos de toda índole.

La patronal subraya que los restauradores de Barcelona han hecho un enorme esfuerzo por "no repercutir el incremento de precio de la materia prima". No obstante, en algunos casos no ha sido posible y se ha subido el tícket por persona.

Precios y demanda

Y aunque muchos comensales se interesan por precios moderados para alcanzar los bolsillos de la diversidad de sus grupos, las propuestas consultadas por este diario en numerosos locales suelen ir de 40 a 60 euros mayoritariamente, con la tendencia consolidada de platos a compartir y un principal a elegir, o bien de platillos a compartir toda la velada. No obstante, quienes buscan opciones desde grandes plataformas como The Fork, en Barcelona gastan una media de 34 euros.

Un grupo celebra una comida en Superlocal, en el Port Olímpic, la semana pasada. / PG

Las celebraciones de estos días benefician especialmente a los establecimientos de grandes dimensiones o novedosos, que mucha gente quiere descubrir, o bien porque los organizadores quieren sorprender a los comensales. Por segundo año, los restaurantes abiertos en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic son un imán para grandes grupos. Incluso el cotizado Eldelmar Hermanos Torres depliega menús cerrados para más de 15 personas, de 80 a 150 euros, que adapta según el cliente, siempre basados en su oferta marinera. Ya contaron con exclusividades corporativas en noviembre, mientras que este mes tienen grupos casi a diario, explican.

En el caso de Superlocal, en la parte baja del Balcón, de proximidad y más informal, las opciones parten de 50 euros. Pantea Group, que también es propietario de Público (especializado en vinos y tapas de calidad, desde 60 euros) y de Can Fisher (arroces), entre otros, destacan una alta demanda de reservas, que en los grupos de particulares se concentran a partir de la próxima semana, detallan.

Fuentes de otro gran grupo local, Somos Esencia, cuentan que a un mes de la Navidad ya contaban con el 75% de las mesas reservadas para grupos diversos en sus locales, entre los que se cuentan Barraca (arroces), Brisa Palau de Mar (tapas, brasa y arroces) y Tierra Brava, entre otros.

Establecimientos recién abiertos y con espacios que arropan a los grupos están teniendo una gran demanda, como el nuevo Casa Telmo, el último éxito del grupo San Telmo en la zona alta, que este martes ya acogió un evento navideño para un grupo de 75 personas. Ofrecen ágapes a partir de 45 euros. Incluso el renovado Can Lluís, que abrirá en su nueva etapa a mitad de mes, tiene reservas de grupos previas a la Navidad en sus salones, por la expectación que han despertado.

Campaña clave

Para el sector de la restauración, esta demanda les proporciona oxígeno de cara a los meses más flojos del invierno. Salva Vendrell, presidente de la nueva entidad Barcelona Restauració, que integra a establecimientos de ejes comerciales de barrio, destaca que "las cenas y comidas de empresa de Navidad son una pieza clave para la restauración". Y "no es solo una cuestión de facturación, sino que nos permiten llenar salas en días laborables, dar estabilidad a las plantillas y reforzar el vínculo de confianza con las empresas de nuestro entorno", agrega, además de la celebraciones de otros tipos de grupos.

Los resultados preliminares de una encuesta que están realizando entre sus asociados revelan que seis de cada diez reservas de grupos son para cenar y el resto para comidas. Y que los precios son muy dispares, ya que en los barrios periféricos pueden encontrarse propuestas sencillas desde 20 euros, aunque otros locales llegan a unos 85 euros el menú completo. Estiman que el 80% de establecimientos elabora menús cerrados por estas fechas y que la demanda es estable (con cierta tendencia al alza en algunos casos) y hay optimismo entre la mayoría de los operadores, aunque no todos.

Vendrell argumenta que "para muchos establecimientos, la campaña de comidas y cenas de Navidad marca la diferencia entre un diciembre normal y un muy buen diciembre". La evolución de los precios también inquieta a esta patronal, tras "incrementos muy fuertes de costes en energía, materias primas y alquileres". Incluso ajustándolos, "los márgenes continúan muy tensados". Por ello, reivindica que "no se sigan acumulando más cargas sobre el sector y que se reconozca el valor que aporta la restauración de proximidad al tejido económico y social de la ciudad". Y lanza el ruego de evitar las cancelaciones de última hora, que perjudican gravemente a quienes las sufren y han dejado fuera a otros clientes.

Brindis del grupo que celebró un encuentro navideño en Casa Telmo el pasado martes. / Jordi Otix / EPC

Portales de reservas como The Fork son un buen termómetro para los grupos 'pequeños' (contabilizan los de 6 a 20 personas) porque los de mayores dimensiones se contratan directamente con los restaurantes. En el mes de diciembre, el 25% de las reservas que han realizado en Barcelona corresponden a grupos, señalan a este diario. En su web las puntas son los viernes 12 y el 19 de diciembre, que aglutinan el 43% del segmento.

Un portavoz explica que el 75% de reservas de grupo en la capital catalana son para mesas de entre 6 y 10; un 18% , de entre 11 y 15 personas; y un 6% de entre 16 y 20. Entre los restaurantes con los que trabajan, el tíquet medio resulta de 34 euros estos días, calculado en base a la carta y propuesta de cada local, detallan. "Observamos que las tipologías de restaurantes más populares para los grupos son mediterráneos e italianos, lo que evidencia la búsqueda de propuestas versátiles, ideales para satisfacer los gustos diversos de los grupos", rematan.