Barcelona extiende hasta principios de 2026 la zona verde vespertina para aparcar en Montbau y Sant Genís

Este diciembre se cumplen seis meses desde que los vecinos de los barrios de Montbau y Sant Genís dels Agudells disponen de dos horas más de zona verde para aparcar en la calle. Tras años insistiendo al Ayuntamiento de Barcelona, el actual gobierno de Jaume Collboni decidió ampliar de 20 a 22 horas el área verde en ambos barrios, con una prueba piloto que empezó en junio. A finales de año debía realizarse la evaluación, pero el ejecutivo ha decidido posponerla hasta principios del próximo, previsiblemente entre enero y febrero de 2026, periodo durante el cual continuará la ampliación de horario.

“Barcelona de Serveis Municipals está haciendo una vigilancia intensiva para ver como funciona y que se respete la zona verde. Habíamos pensado en hacer a finales de año la primera evaluación, pero preferimos esperarnos un poco”. Así lo explicó el concejal de Horta-Guinardó, Lluís Rabell, a los vecinos en el Consell de Barri del pasado 24 de noviembre.

El motivo es otra de las transformaciones que se llevará a cabo el año que viene también en Montbau: la construcción de la primera rampa mecánica que tendrá Barcelona y que se extenderá por la calle Poesia. Debido a la afectación que generarán las obras -que empezarán en enero de 2026 y se alargarán hasta junio de 2027-, el ayuntamiento convertirá las plazas de zona azul de la calle Arquitectura en zona verde. “Para compensar”, dijo Rabell.

De este modo, el consistorio prefiere esperar a ver “cómo funciona el conjunto”, es decir, cómo se compagina la prueba piloto con la conversión de plazas en la calle Arquitectura. “Si no es en enero, será en febrero cuando haremos una evaluación de todo el conjunto”, sostuvo el concejal. Con este análisis, el consistorio comprobará si la ampliación de la zona verde “es suficiente, si responde a la necesidad o si hay margen o necesidad de más intervenciones”.

“Hemos conseguido mejorar”

El mejor termómetro para saber si una medida municipal ha funcionado o no es la opinión de los vecinos. En este caso, el presidente de la asociación de vecinos de Montbau, Narcís Serrats, reconoce en declaraciones a EL PERIÓDICO que la situación ha "mejorado", aunque todavía mantiene cierta cautela. “El verano ha sido fácil porque la gente se va; ahora, en octubre y noviembre, ha sido el verdadero pulso’, explica. Un pulso que, por el momento, parece superarse sin grandes dificultades.

Señal que indica el horario de la zona verde en Montbau, sin la ampliación. / Macarena Pérez / EPC

Hasta ahora, las 20 horas era ‘la hora crítica’, el momento en que coincidían los residentes que volvían de trabajar y buscaban aparcamiento con los sanitarios que iniciaban el turno de noche en el Hospital Vall d’Hebron. Era una situación que desesperaba a ambas partes, que vivían con frustración al no encontrar sitio. Serrats asegura que, desde la ampliación del horario de zona verde, se ha notado una cierta “descongestión” nocturna y se ha constatado una mejora general en la disponibilidad de plazas.

Mientras no llega la evaluación, los vecinos lo tienen claro:“los dos barrios, Montbau y Sant Genís, vamos a una”. Están convencidos de que la medida ha llegado para quedarse y consideran que esta prueba piloto sirve, sobre todo, para analizar sus beneficios y posibles inconvenientes y determinar cómo ajustarla. “Hemos conseguido mejorar”, celebran.

Cubiertas en las rampas mecánicas

En el mismo Consell de Barri, el gobierno municipal expuso una novedad relacionada con la rampa mecánica de la calle Poesia. Mientras se realizan las obras, se redactará un proyecto complementario para cubrir la infraestructura y protegerla de las hojas de los pinos, que podía suponer un riesgo para la mecánica. “Hay de diferentes modelos, más o menos bonitas. Intentaremos diseñar un proyecto que sea elegante”, contó Rabell.