Así se prepara Barcelona para ser elegida Capital Europea del Comercio de Proximidad

Barcelona ya se encuentra inmersa en la fase final de su candidatura para convertirse en la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad. Tras ser seleccionada como una de las tres ciudades finalistas, junto a Zaragoza y Utrecht (Países Bajos), la capital catalana está trabajando en la elaboración de un programa de actividades que se presentará en las próximas semanas ante la Unión Europea, y que deberá poner en marcha en caso de ser elegida en 2026.

La comisionada de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Restauración, Nàdia Quevedo, ha explicado que este programa combinará acciones habituales del comercio local con nuevas iniciativas diseñadas específicamente para la capitalidad europea. El objetivo es mostrar “el modelo comercial de Barcelona, que es un modelo de excelencia”, en palabras de Quevedo, y poner en valor la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia del comercio de proximidad en la ciudad.

Candidatura

La propuesta final deberá presentarse antes de la ceremonia de elección de la ciudad ganadora, que se celebrará en Bruselas el día 28 de enero. A partir de febrero de 2026, la ciudad seleccionada comenzará a implementar las actividades de su capitalidad.

Según han informado desde el consistorio, la candidatura de Barcelona se basa en los siguientes puntos clave: sostenibilidad del comercio, apoyo al emprendimiento y vinculación con la comunidad, digitalización, y atractivo y vitalidad de la ciudad.

La propuesta de actividades que presentará Barcelona en Bruselas incluirá unas 40 experiencias y buenas prácticas cuyo objetivo será reflejar la diversidad, arraigo territorial y capacidad de innovación del comercio local, con especial atención a su impacto social y económico en los barrios.

La candidatura barcelonesa cuenta con el respaldo amplio del sector comercial y de diversas instituciones, entre ellas Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Foment Comerç, la Federación de Mercados Municipales de Barcelona, PIMEC, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento.