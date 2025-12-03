Aprobado inicialmente el presupuesto municipal de Badalona con los únicos votos favorables del gobierno Albiol

Si bien el resultado de la votación para la aprobación inicial de los presupuestos municipales de Badalona no admitía sorpresas debido a la mayoría absoluta de que disfruta Xavier Garcia Albiol en Badalona, el Pleno extraordinario celebrado este miércoles por la mañana sí ha comportado un cambio en la estrategia de parte de la oposición.

Las cuentas municipales han salido adelante únicamente con los votos favorables de los 18 concejales del PP y, por primera vez en el mandato, sin el apoyo expreso del PSC, que ya anunció este lunes que retiraría el voto favorable brindado hasta ahora a las hojas de ruta financieras de Albiol. Guanyem Badalona y Badalona en Comú Podem han votado en contra, pero ERC se ha abstenido, con la intención de proponer alegaciones y la esperanza que el gobierno Albiol las tenga en cuenta. La mano tendida del presidente de los republicanos badaloneses, Àlex Montornès, ha encontrado respuesta en un alcalde Albiol que, justo antes de finalizar la sesión, le ha invitado a realizar propuestas para enriquecer las cuentas.

252,2 millones de euros

La presentación del presupuesto municipal por parte de la teniente de Alcaldía de Hacienda, Eva Guillén, ha discurrido por los mismos derroteros que el pasado jueves 27 de noviembre, cuando la concejala expuso ante los medios de comunicación (y aquella misma tarde, ante la ciudadanía en audiencia pública) las líneas básicas del presupuesto para 2026. Asegura Guillén que estas cuentas buscan "transformar la ciudad", y que los dos principales objetivos de la propuesta son "llegar a todos los barrios" y "dignificar las instalaciones y equipamientos" de la ciudad, que la edil popular ha admitido se encuentran "en una situación deplorable".

El gobierno del PP describe las cuentas como "sólidas y expansivas" y asegura que servirán para poner fin a muchos años "sin las licitaciones necesarias". Concretamente, el presupuesto ordinario para el año 2026 asciende a 252,5 millones (sube unos 9,6 millones más, lo que supone un 3,9%). Además, la actualización del anexo de inversiones para el próximo año es de 62 millones de euros y para el periodo 2026-2029, de 105 millones.

Polémica por la ejecución presupuestaria

Sin embargo, más allá de las cuantías de las partidas (destacan, en números absolutos, los 3,6 millones más para políticas sociales o, en porcentaje, el incremento del 24,9% en seguridad ciudadana), la oposición ha centrado sus críticas en la tardanza en presentar las cuentas y, sobre todo, en el nivel de ejecución del presupuesto, que el año pasado apenas llegó al 44%. De ahí que la concejala Guillén se haya preocupado de comunicar que este año ya se ha alcanzado el 70% de ejecución presupuestaria. El anuncio no ha convencido a la oposición. Ha sido la presidenta de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, quien ha puesto en duda el porcentaje aportado por Guillén: "En el expediente municipal se puede ver como a fecha del 31 de octubre de 2025 solo hay un 12% de inversiones ejecutadas, y menos de un 50% de presupuesto ordinario". En este sentido, la exalcaldesa y representante de Guanyem, Dolors Sabater, ha recordado que en 2016 (con ella liderando el consistorio) la ejecución presupuestaria sobrepasó el 80%, y ha acusado al gobierno Albiol de "inflar" unas cuentas que son, a su tenor, "humo". No será, en todo caso, hasta que concluya el primer trimestre de 2026 cuando el Ayuntamiento presente la liquidación anual y se conozca el grado de ejecución con exactitud.

El catálogo de reproches a la política financiera municipal ha seguido con la intervención del presidente del PSC, Fernando Carrera, que ha justificado retirar el apoyo a los presupuestos que sí brindó los dos años anteriores: "La confianza ha de venir acompañada de resultados, y en este caso los resultados de su gobierno son decepcionantes". Carrera ha señalado que, mientras ha crecido la recaudación de impuestos como la tasa de residuos o el IBI (que ha experimentado un crecimiento del 8% en dos años, una evolución que Guillén describe como "actualización por debajo del IPC"), ese esfuerzo económico por parte de los vecinos "no se ha visto reflejado en una mejora de los servicios".

Mano tendida entre ERC y PP

Pese a las críticas a la tardanza en llevar los presupuestos a votación, el presidente de ERC, Àlex Montornès, ha anunciado su abstención en la votación. Lo ha hecho con el objetivo de presentar alegaciones que, espera, sean escuchadas. Durante su intervención, ha llegado a criticar la "falta de diálogo" con la concejala Guillén para presentar las cuentas municipales: "Con Juan Fernández [que dejó su acta en el Ayuntamiento para ocupar la portavocía del PP en el Parlament en junio de 2024] sí se hablaba, nos reuníamos, aunque no nos poníamos de acuerdo, pero ahora han tirado la toalla de hacer algo junto a la oposición, ni siquiera hablan con nosotros".

Las demandas de Montornès han encontrado respuesta en el alcalde Albiol, que además de agradecer la abstención de los republicanos ha querido señalar el "tono positivo y ejemplar y los argumentos muy respetables" de toda la oposición. Así, en un destacable clima de cordialidad, Albiol ha recogido el guante de Montornès: "Le hago un ofrecimiento, si nos hace tres propuestas de inversión y mejora en puntos de la ciudad, que sean realistas, las aceptaremos, como por ejemplo la reforma del entorno de la plaza del Sol, que sé que le preocupa". Albiol ha encomendado al director de urbanismo y a la concejala Guillén que se reúnan con el grupo local republicano, y ha finalizado con un matiz: "Yo le aceptaré las propuestas, pero para contar con su voto favorable a los presupuestos". En poco más de un mes, cuando se cumpla el periodo de alegaciones a las cuentas, se conocerá si el gobierno Albiol pasa de aprobar el presupuesto con el apoyo de los socialistas a hacerlo con el de los republicanos.