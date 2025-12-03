Sostenibilidad
Los Bomberos de Barcelona estrenan la primera ambulancia 100% eléctrica de la península
Un patinete eléctrico provoca un incendio en un piso de L’Hospitalet
Bomberos voluntarios de Tarragona y el Ebro demandan a la Generalitat exigiendo derechos laborales
Los Bombers de Barcelona han incorporado la primera ambulancia 100% eléctrica de la península. Se trata de una unidad de soporte vital avanzado montada sobre un chasis Ford E-Transit de 185 CV y equipada con una batería de 73 kWh, que le permite alcanzar una autonomía aproximada de 240 km en entornos urbanos. Esta ambulancia, presentada este miércoles ante los medios estará destinada al parque de l’Eixample, donde se ha instalado un punto de recarga.
El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha destacado la importancia de esta incorporación, que, en sus palabras, refuerza el compromiso del ayuntamiento con la sostenibilidad, y ha elogiado el "magnífico" trabajo del cuerpo de bomberos de la ciudad.
Durante la presentación, también se ha informado del inicio de la campaña de invierno de prevención de incendios, que se centra en los riesgos asociados al uso de estufas, calefactores y otros aparatos eléctricos que pueden provocar incendios domésticos. Hasta el 30 de noviembre, los Bombers de Barcelona han realizado 23.781 intervenciones, de las cuales un 8% estaban relacionadas con incendios o explosiones en viviendas.
El jefe de los Bombers, Sebastià Massagué, ha subrayado la utilidad de los detectores de humo como herramienta preventiva. “Es el vigilante que hay en casa”, ha señalado, y ha hecho hincapié en que la mayoría de los incidentes podrían evitarse con medidas simples como no sobrecargar los enchufes, usar bases homologadas, revisar calefactores y mantener ventiladas las estancias con cocinas o estufas de gas. Batlle ha avanzado que una futura ordenanza hará obligatorios estos detectores, que suponen una “seguridad económica y eficaz” para los hogares por apenas 15 euros.
La campaña de prevención ha alcanzado ya a más de 22.000 ciudadanos a través de inspecciones y consejos prácticos, y los Bombers trabajan también para minimizar los riesgos en los entornos más vulnerables, detectando casos de pobreza energética y aplicando medidas preventivas específicas.
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Barcelona derribará un chalet de lujo de Pedralbes denunciado por un vecino
- Barcelona reformará y cerrará por las noches una polémica plaza de Horta a partir de verano de 2026
- Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
- El plan de la Generalitat prevé eliminar a todos los jabalís en los seis kilómetros en torno al foco de peste porcina