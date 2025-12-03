Los Bombers de Barcelona han incorporado la primera ambulancia 100% eléctrica de la península. Se trata de una unidad de soporte vital avanzado montada sobre un chasis Ford E-Transit de 185 CV y equipada con una batería de 73 kWh, que le permite alcanzar una autonomía aproximada de 240 km en entornos urbanos. Esta ambulancia, presentada este miércoles ante los medios estará destinada al parque de l’Eixample, donde se ha instalado un punto de recarga.

El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha destacado la importancia de esta incorporación, que, en sus palabras, refuerza el compromiso del ayuntamiento con la sostenibilidad, y ha elogiado el "magnífico" trabajo del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Los Bomberos de Barcelona estrenan la primera ambulancia 100% eléctrica de la península / Ajuntament de Barcelona

Durante la presentación, también se ha informado del inicio de la campaña de invierno de prevención de incendios, que se centra en los riesgos asociados al uso de estufas, calefactores y otros aparatos eléctricos que pueden provocar incendios domésticos. Hasta el 30 de noviembre, los Bombers de Barcelona han realizado 23.781 intervenciones, de las cuales un 8% estaban relacionadas con incendios o explosiones en viviendas.

El jefe de los Bombers, Sebastià Massagué, ha subrayado la utilidad de los detectores de humo como herramienta preventiva. “Es el vigilante que hay en casa”, ha señalado, y ha hecho hincapié en que la mayoría de los incidentes podrían evitarse con medidas simples como no sobrecargar los enchufes, usar bases homologadas, revisar calefactores y mantener ventiladas las estancias con cocinas o estufas de gas. Batlle ha avanzado que una futura ordenanza hará obligatorios estos detectores, que suponen una “seguridad económica y eficaz” para los hogares por apenas 15 euros.

La campaña de prevención ha alcanzado ya a más de 22.000 ciudadanos a través de inspecciones y consejos prácticos, y los Bombers trabajan también para minimizar los riesgos en los entornos más vulnerables, detectando casos de pobreza energética y aplicando medidas preventivas específicas.