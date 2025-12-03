Un accidente en la ronda Litoral complica el acceso a Barcelona

Un accidente en la ronda Litoral de Barcelona (B-10) ha dejado este miércoles por la tarde un tramo de 10 kilómetros de retenciones entre la Zona Franca y Bac de Roda. Según informa el Servei Català de Trànsit, por el siniestro se ha tenido que cortar uno de los dos carriles habilitados en el sentido de la marcha. Asimismo, en sentido contrario (Llobregat), el tramo entre Rambla Prim y Poblenou también ha acumulado colas por el efecto 'mirón'.

Este accidente se suma a otro que se ha producido minutos antes en la A-2 en Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat, Barcelona) en sentido Lleida. En este caso, se han cortado dos carriles y se han sumado más de 7 kilómetros desde Cornellà de Llobregat. En la misma vía, también el tráfico se ha concentrado entre Santa Coloma de Cervellò y Cornellà.