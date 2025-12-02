Cuentas locales
Sant Boi aprueba su presupuesto municipal para 2026 de casi 130 millones de euros
En materia de seguridad ciudadana, el consistorio incluye por primera vez una aportación para la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública
Sant Boi calienta motores para la Puríssima 2025 con la proyección del talento local como principal novedad
El Pleno municipal de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ha aprobado el presupuesto municipal de 2026. El importe global de las cuentas para el año próximo —Ayuntamiento y empresas municipales— asciende a 129,5 millones de euros, un 4,4% más que en el ejercicio de 2025. “Sant Boi podrá contar con un presupuesto más alto sin necesidad de aumentar los impuestos y las tasas, que se congelan gracias principalmente al incremento de las aportaciones recibidas de otras administraciones. La ciudad dará continuidad a su proceso de transformación con inversiones por valor de 27,1 millones de euros”, defiende el consistorio en un comunicado.
En cuanto a las prioridades de gasto, el ayuntamiento pone el acento en “atender las necesidades de las personas, reforzar la limpieza, mejorar y mantener el espacio público y el verde urbano y fortalecer la seguridad ciudadana”. En limpieza viaria, el gasto corriente aumentará el próximo año en 600.000 euros —+15,95%— para financiar el incremento de personal destinado a reforzar estas tareas, principalmente los fines de semana. En total, se destinan casi 12 millones de euros a la limpieza viaria y a la recogida de residuos, lo que representa más del 10% del presupuesto.
En materia de seguridad ciudadana, el consistorio incluye por primera vez una aportación para la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública, y a lo largo del año se espera incrementar esta dotación inicial con aportaciones de otras administraciones.
En atención a las personas, la partida de mayor importe es la del Servicio de Atención a la Dependencia (SAD) que asciende a 3,6 millones de euros. Entre los incrementos más significativos destaca un aumento del 34,5% en la partida destinada al mantenimiento de zonas verdes, que queda fijada en 1,1 millones de euros. Entre las principales partidas de gasto corriente figuran: espacio público y urbanismo, con 12,05 millones de euros —10,79%—; limpieza y recogida de residuos, con 11,7 millones de euros —10,47%—; seguridad y movilidad ciudadana, con 11,4 millones de euros —10,2%—; educación, con 10,75 millones de euros —9,6%—; y protección y promoción social, con 9,8 millones de euros —8,8%—.
Inversiones y ordenanzas
La inversión pública alcanzará cifras récord en 2026, llegando globalmente a 27,1 millones de euros, lo que “permitirá dar continuidad al proceso de transformación urbana de Sant Boi". El presupuesto prevé inversiones por valor de 15,3 millones de euros —un 22% más que en el ejercicio económico actual— y, además se han conseguido 11,8 millones de euros que estas administraciones —principalmente el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)— ejecutarán con cargo a su propio presupuesto.
El incremento del importe global del presupuesto municipal se llevará a cabo congelando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y prácticamente todas las tasas municipales. Como excepción, "habrá ajustes a la baja en los tramos de mayor coste de la Tasa de Recogida de Residuos, lo que beneficiará a entre el 30% y el 40% de los recibos". Además, se empezarán a aplicar bonificaciones de hasta el 20% de la tarifa a los hogares que demuestren buenas prácticas en la recogida selectiva de residuos, por ejemplo mediante aportaciones en el depósito municipal.
En relación con los vehículos y los vados, los propietarios de vehículos con etiqueta cero se sumarán a quienes ya pueden beneficiarse de la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), mientras que la tasa de vados aumentará un 5% tras dieciséis años congelada.
