Recuperem el Park Güell denuncia la “turistificación salvaje” y anuncia bloqueos mensuales de tráfico

La plataforma Recuperem el Park Güell denuncia en un comunicado que la gestión del parque “hace aguas por todas partes” y señala que la “turistificación salvaje” del entorno y la expulsión del comercio se hacen sentir en cada vez más ámbitos y zonas de Barcelona. También se queja del “menosprecio” hacia los trabajadores del parque —que afirma que irán a la huelga— y del “colapso” del transporte público.

Además, la plataforma denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona no ha convocado en este mandato la Mesa de Entidades del Park Güell. En este contexto, exigen a la primera teniente de alcalde y concejala del distrito de Gràcia, Laia Bonet, que convoque “de una vez por todas” la mesa. Mientras esto no ocurra, advierten, realizarán bloqueos mensuales de tráfico rodado en el Park Güell. El primero está previsto para el próximo 13 de diciembre.

"Trituradora de barrios"

La plataforma reivindica una gestión del Park Güell que no sea “una trituradora de los barrios colindantes y de los derechos laborales”. Recuperem el Park Güell recuerda que en 2011 se constituyó la Mesa de Entidades, formada por el Ayuntamiento y buena parte de los actores, entidades y asociaciones del entorno del parque o directamente afectadas por su gestión. “Casi 15 años después, y con un gobierno que no ha convocado la Mesa en lo que lleva de mandato, esta es más necesaria que nunca”, señalan.

Apuntan que la turistificación está afectando especialmente a los barrios de la Salut y de Vallcarca y que el vecindario está “harto de vivir en un decorado permanente” o de no poder pagar unos precios “aún más inflados por el atractivo turístico”.

Buses frente a taxis y VTC

Por otro lado, también se quejan del “colapso” del transporte público —los autobuses 24 y V19— pese a la aplicación “a medio gas” de medidas para garantizar el acceso del vecindario. En paralelo, afirman, la carretera del Carmel ha absorbido el tráfico de taxis y VTC que antes colapsaba la Salut y ahora está llena de estos vehículos. “La macroparada sigue sin trasladarse, pese a las promesas, al interior del aparcamiento de buses turísticos, y los agentes cívicos se quedan cortos de personal en numerosas ocasiones”, explican. En cuanto a los autobuses turísticos, aseguran que continúan pasando por la calle Cartagena con las “habituales” averías en plena pendiente.

“La ciudadanía seguimos sin recuperar un espacio que era de todos los barceloneses y barcelonesas y que se nos arrebató para entregarlo en exclusiva al negocio turístico”, lamentan. Sobre las propuestas para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí, consideran que “no son más que un artificio para vender la participación vecinal” y afirman que en ningún momento se garantiza que estas actividades no se utilizarán como reclamo turístico. También señalan la “falta de información” sobre los usos previstos para la Casa Trias una vez se expropie y la “falta de concreción” respecto al calendario de reducción de medio millón de visitantes anuales pactado con ERC.

Demandas de seguridad

En relación con los trabajadores del Park Güell, la plataforma señala que BSM “no reconoce” la sección sindical de la COS, “única y mayoritaria” en el Park Güell, y “se niega a dialogar con ellos sobre demandas básicas relativas a la seguridad y riesgos laborales de los propios trabajadores”. “Cansados de este menosprecio, han anunciado que irán a la huelga”, asegura la plataforma en su comunicado.

Por todo ello, subrayan que es necesario convocar la Mesa de Entidades y que esta incluya tanto al vecindario como al personal laboral afectado por la gestión del Park Güell. Una vez convocada, reclaman acordar sus funciones y poner en el centro todas las demandas, además de calendarizar las reuniones para garantizar una periodicidad que facilite la participación.