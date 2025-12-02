El Port de Barcelona prevé una inversión de 1.700 millones para materializar su transición energética

El Port de Barcelona se propone ser "un referente global" tomando el liderazgo en la aplicación de las políticas medioambientales y llevando a cabo su transición energética. El presidente del puerto, Alberto Carbonell, ha presentado el Plan de Transición Energética, que fija como objetivo reducir un 85% las emisiones de CO₂ en los próximos 15 años. El plan prevé alcanzar primero una reducción del 50% en 2030 y llegar a las cero emisiones netas en 2050. Para lograrlo, el puerto requerirá de una inversión de 1.700 millones de euros, 920 procedentes de la actividad privada y 780 de fuentes públicas.

El Consejo de Administración ha aprobado una guía con más de 150 actuaciones, algunas ya en marcha, para cumplir con el pilar medioambiental de su Plan Estratégico. Este esfuerzo se extiende tanto al ámbito marítimo, donde el puerto deberá suministrar combustibles alternativos a barcos y cruceros, como al ámbito terrestre, donde será necesario garantizar la sostenibilidad de la actividad industrial y del transporte de mercancías en la zona portuaria.

Centro energético

El puerto seguirá siendo un centro energético, "pero la energía será diferente, basculando de los combustibles fósiles a una energía limpia", para lo que "hay que preparar las infraestructuras", ha explicado Carbonell. Un proceso que contempla como una oportunidad, ya que considera que "atraerá a las navieras más avanzadas", generará nuevos negocios, perfiles profesionales y ocupación.

La electricidad tendrá un papel central en la transición. Para su descarbonización, el puerto prevé la conexión del 90% de las escalas a la red eléctrica en 2040, lo que significa "conectar ciudades a la red", en referencia a los grandes cruceros y barcos, ha detallado el responsable de Sostenibilidad del puerto, Héctor Calls. Al igual que las terminales, también requerirán de energía eléctrica las plantas de producción de combustibles alternativos y las actividades en tierra. La descarbonización del transporte se llevará a cabo derivando buena parte al ferrocarril, con la construcción de la nueva Terminal Logística Intermodal.

Barco de mercancías este mes de sptiembre saliendo del Port de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Producción de energía

Para evitar que cualquier disrupción global afecte al precio de la energía, se apostará por producir energía verde dentro del propio puerto y garantizar un suministro estable para la comunidad portuaria. Para ello se ampliará el parque fotovoltaico sobre cubiertas del puerto, ya el mayor de Europa, que alcanzará los 100 MW de potencia en 2030.

La Ley de Movilidad Sostenible permite que los puertos consuman la energía que produzcan en sus instalaciones. Existen zonas del puerto con un gran potencial de generación y otras con grandes demandas. La apuesta pasa por optimizar el equilibrio energético incorporando baterías para el almacenamiento, para lo que se contempla una inversión de 70 millones de euros. A las placas fotovoltaicas se sumará la energía obtenida por la generación de calor de algunas actividades.

Además, la futura planta de biogás, cuyo plan de viabilidad acaba de ser aprobado, funcionará con residuos procedentes de los cruceros y de actividades del Área Metropolitana de Barcelona y suministrará combustible a los barcos.

Metanol ya en 2026

Asimismo, en septiembre, el consejo de administración ha licitado la construcción de una hidrogenera que alimentará con hidrógeno verde a vehículos y maquinaria portuaria.

El transporte marítimo utilizaba hasta hace poco de forma mayoritaria el fuel oleo pesado, uno de los combustibles más contaminantes. En seis años el 50% de los buques ya se suministran en el puerto con Gas Natural Licuado (GNL), que sirve de transición hacia nuevas energías limpias. En "un proceso imparable", tal y como lo ha definido Carbonell, el próximo año se suministrará con bunkerización el primer crucero con metanol verde, que llegará al puerto producido fuera de Europa. Dentro de tres años llegará el metanol de las primeras plantas proyectadas en España, como la de Repsol en Tarragona. Y será en 2030 cuando el puerto espera tener su propia planta de metanol verde en marcha. El gran salto en el suministro de hidrógeno llegará, sin embargo, en 2032, cuando se espera que entre en servicio el H2Med, que podrá suministrar a toda la actividad industrial del puerto.

El puerto proyecta la puesta en marcha de corredores verdes en los que los barcos podrán suministrarse de combustibles alternativos, abriendo rutas con baja contaminación.

Bonificaciones

Asegurando energía sostenible y la reutilización de los materiales entre la comunidad portuaria, "queremos ser promotores y facilitadores" en la transición energética de toda la actividad del puerto, que reúne a más de 500 empresas, ha expresado Calls, que ha indicado que las que reduzcan su huella de carbono se beneficiarán de bonificaciones.

"Somos conscientes de las consecuencias del cambio climático en Catalunya, en todo el Mediterráneo y en el mundo", ha afirmado el presidente del puerto, que ha calificado la jornada de presentación del plan como "un día importante". El Plan de Transición Energética, ha explicado, contempla un seguimiento periódico de su implementación, así como un proceso de rendición de cuentas. En este sentido, también prevé actualizaciones periódicas para adaptarse a la rápida evolución de las nuevas tecnologías y los cambios en las normativas ambientales.