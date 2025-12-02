Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas

El último Pleno municipal ordinario del año del Ayuntamiento de Badalona, celebrado este lunes por la tarde, discurrió con relativa normalidad hasta que llegó el turno de las mociones de los grupos. Mientras se debatía la implantación de una campaña para la protección de las personas sintecho durante todo el invierno, el alcalde avanzó que dos periodistas habían sido agredidos en el gran asentamiento de Badalona.

"Este lunes dos periodistas han sido apalizados en el B9 ―declaró Albiol―, les han roto la cámara y uno de ellos ha acabado en el hospital con el brazo roto". Siempre según el relato del alcalde, una "avalancha" de personas fue a buscar a los periodistas, "les agredieron" y fueron los propios vecinos de las viviendas lindantes al antiguo instituto los que "rescataron" a los reporteros, dejándolos entrar a sus portales. Se trata de periodistas del programa 'Espejo Público' de Antena 3.

Los Mossos d'Esquadra, consultados al respecto por EL PERIÓDICO, explican que la agresión se produjo en la puerta del B-9 cuando, en efecto, dos periodistas se apostaron en la entrada para grabar un reportaje sobre el gran asentamiento de Badalona. Explica la policía catalana que, entonces, uno de los ocupantes del recinto salió, increpó a los periodistas, les golpeó, y les sustrajo la cámara.

El relato policial asegura que cuando los agentes llegaron al lugar, entraron en el asentamiento, detuvieron al agresor y recuperaron la cámara. El arrestado está denunciado por delitos de lesiones, daños y amenazas.

"Esa gentuza que hay ahí dentro son lo peor que hay, hacen la vida imposible a los vecinos y los quiero muy lejos de Badalona", sentenció Albiol, que se mostró visiblemente enfadado y aseguró estar "cansado del buenismo".

En un comunicado, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condenado la agresión a los reporteros. "Este ataque es un atentado directo contra la libertad de prensa y pone en riesgo un derecho esencial para nuestra democracia", se lee en la nota.

Licitado el contrato para el derribo del inmueble

El desalojo del B-9, dependencia municipal ocupada desde el verano de 2023, está aún pendiente, pero el Ayuntamiento ya ha licitado el contrato de obras para la demolición del antiguo instituto una vez se lleve a cabo la expulsión de las alrededor de 400 personas que malviven dentro del recinto. El contrato tiene un presupuesto de 517.449,24 euros (IVA incluido). En el futuro, la intención del gobierno Albiol es construir en el lugar una nueva comisaría de la Guardia Urbana de Badalona.