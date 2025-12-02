ERC y el Gremi de Restauració lanzan clases de catalán y traducción gratuita para restauradores de Barcelona

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y el Gremi de Restauració han dado el primer paso de la campaña que impulsan conjuntamente para promover el uso del catalán en los bares y restaurantes de la ciudad. Se trata de un folleto informativo que, en una prueba piloto, enviarán a más de 9.000 puntos de venta de la ciudad para informar a los establecimientos de restauración sobre los derechos lingüísticos y normalizar el uso del catalán. La iniciativa lleva por nombre ‘El català, ben servit’.

Pero no sólo distribuirán este folleto, también ofrecerán clases de catalán para los restauradores que lo necesiten y un traductor gratuito para consultar la carta y la página web del establecimiento en catalán. El acuerdo entre los republicanos y el gremio se basa en que ERC ofrecerá las sedes de distrito del partido para que se impartan allí las formaciones. La prueba piloto de esta experiencia se llevará a cabo en el casal del Eixample, previsiblemente después de Navidad.

Además, se ofrece el proyecto Comerços aprenents, del Consorci de la Normalització Lingüística, para una formación esencial en lengua catalana, especializada en comercios que hacen atención al público. Estas sesiones tienen lugar en el propio establecimiento que lo solicite.

La mitad de empleados no habla catalán

Tal como avanzó EL PERIÓDICO, los datos de las últimas encuestas son realmente preocupantes: la mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende. El porcentaje actual de asalariados que hablan catalán, tanto en bares como en tiendas, es el más bajo de la serie histórica. Ante esta situación, los republicanos y el gremio han sumado sus fuerzas en esta campaña, que continuará desarrollándose con más acciones durante el año que viene, con la esperanza de poder “sumar la fuerza presupuestaria” del ayuntamiento.

Uno de los pactos presupuestarios que ERC y PSC han alcanzado para 2026 es incrementar la inversión en la promoción del uso social del catalán hasta los siete millones de euros. Al fin y al cabo, el gobierno municipal es quien “se debe comprometer con recursos y campañas”, ha apuntado la líder de ERC, Elisenda Alamany, junto al director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, en la presentación de la guía.

El catalán, “un ingrediente más”

Los republicanos no han querido esperar y han aprovechado el compromiso del gremio para empezar a dar los primeros pasos de esta campaña. “El catalán debe ser la lengua que debe estar encima de la mesa”, ha insistido Alamany. La republicana ha animado a “abandonar la lamentación y pasar a la ofensiva”.

“Esta primera acción no señala, sino que acompaña”, ha subrayado Pallarols, que ha invitado a que “la lengua catalana sea un ingrediente más de los menús”. La guía quiere facilitar el trabajo a todos los restauradores, y el director del gremio tiene la convicción de que otros sectores económicos también se podrán hacer suya esta iniciativa. “Intentamos que los trabajadores sean mejores profesionales porque hablan nuestra lengua”, ha afirmado.

El folleto explica las obligaciones de las empresas en materia lingüística y los derechos de los consumidores, que la empresa debe garantizar. Se distribuirá a todos los establecimientos con licencia de restauración, ya que corresponde a la empresa asegurarse de que, por ejemplo, el personal de sala pueda atender en catalán y que cartas, menús y rótulos fijos estén en esta lengua.