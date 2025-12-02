Esta es la conserje de hotel de lujo de Barcelona elegida 'Mejor de España 2025'

El macroencuentro de conserjes de hoteles de lujo de toda España de la red internacional de las Llaves de Oro celebrado la semana pasada en Barcelona, ha tenido como colofón la elección de una profesional de la ciudad como 'Mejor conserje joven de España 2025'. Se trata de Idalija Nacaite, de 34 años y nacionalidad lituana, quien suma ya una década tras el prestigioso mostrador del Hotel El Palace Barcelona. La vencedora representará al país en la final mundial que tendrá lugar en Australia en abril de 2026, donde se retarán los mejores 'conseguidores', cuya misión es hacer únicas las experiencias de los viajeros en los destinos.

Hace un año, fue finalista junto con otro colega de la capital catalana. Pero en esta ocasión se ha impuesto como la mejor del país, en un certamen que se limita a menores de 35 años --para incentivar la profesión-- y en dura competencia con las nuevas generaciones de profesionales de la hotelería de primer nivel. Las Llaves de Oro (Les Clefs d'Or) es una histórica organización que cuyos integrantes son conserjes (de experiencia acreditada) que trabajan en los mostradores de los hoteles de cinco estrellas y lujo, para proporcionar servicio, información y asistencia personalizada a los huéspedes. No hay que confundirlos con el área de recepción, donde se realizan tareas de entrada y salida de clientes y más administrativas. Los 4.000 miembros de la red en todo el mundo se distinguen por lucir un pin dorado en la solapa con dos llaves cruzadas.

Por su misión, que abarca desde reservas y planificaciones de los huéspedes en la ciudad, y peticiones que a veces resultan muy complejas se los considera los grandes ‘conseguidores’ de las necesidades y caprichos del viajero. Su agenda de contactos vale más que su peso en oro y están al corriente de todo lo que se puede hacer o es tendencia, además de estar conectados con otros 'Llaves de Oro' para facilitar el movimiento de sus clientes. El pasado viernes, algunos de los 120 profesionales reunidos en Barcelona relataron a EL PERIÓDICO, algunos de sus logros, a veces inverosímiles. Según explica Mauro Torres (hotel Mercer), delegado de Catalunya y vicepresidente en España, es un "gran logro", que evidencia el gran nivel de la profesión en Barcelona, donde el turismo de lujo tiene importancia estratégica.

"El mejor regalo"

Como relató entonces Idalija a este diario, llegó a Barcelona cuando estudiaba la carrera de Turismo en su país, para hacer prácticas en la cadena Meliá. Acabó los estudios, cursó un máster en la ciudad, siguió trabajando y un día dejó el currículo en El Palace, el hotel de sus "sueños", por el estilo, histórico, clásico y elegante, que lo distingue entre la categoría de gran lujo. Fue capaz de aprender español en apenas unos meses para integrarse en un equipo de ocho conserjes (el que más llaves doradas suma) y el próximo 2 de febrero sumará 11 años en el hotel, coincidiendo con su cumpleaños. “Fue el mejor regalo” y se convirtió en profesión y pasión.

Ahora, en su elección se ha tenido en cuenta valores como "el servicio, la discreción, la integridad, la anticipación, la excelencia y la atención al detalle", indican fuentes de Las Llaves de Oro.

La experiencia que acumula (tres lustros en total) le ha permitido interactuar con miles de viajeros (su pasión) también en inglés, ruso y catalán, y le trae continuos retos. El más difícil todavía. Hace un año lo ilustraba con un ejemplo reciente en su jornada laboral: gestionar un barco privado de un día para otro para un cliente que quería una escapada personalizada a Alicante, sin importar el astronómico precio.