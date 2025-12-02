La T-Jove seguirá rebajada al 50% en 2026

La consellera de Territori y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confirmado que para el año 2026 se mantendrá el 50% de bonificación en la tarifa de la T-Jove, el título de transporte para menores de 30 años, mientras que el resto de tarifas las decidirán una vez lo hayan podido abordar con el Ministerio de Transportes.

Paneque lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, después que el ministerio les haya confirmado que la bonificación de la T-Jove la asumirá íntegramente el Gobierno. Respecto al resto de tarifas actualmente bonificadas, que este año han cubierto entre ambas administraciones, ha dicho que esperarán a saber qué decisión toma el ministerio (si mantenerlas o no, y cómo) para determinar las bonificaciones de la Generalitat al resto de tarifas.

Financiación del servicio

"En este diálogo será cuando podremos determinar, antes del 31 de diciembre, cómo saben, cuál es finalmente el mapa de bonificaciones en Catalunya", y ha dicho que es prematuro avanzar la determinación del Govern en este ámbito. Ha dicho que, más allá de la decisión que tome el ministerio, la decisión de la Generalitat se tomará "de acuerdo con el diálogo que podamos tener con Comuns y ERC", socios de investidura, el Govern, y que han reclamado el mantenimiento de las bonificaciones.

Paneque se ha mostrado partidaria de que, más allá de las bonificaciones, se actualicen las tarifas respecto al incremento del IPC, y ha señalado que el transporte público se financia, también en parte, con las tarifas. "La reflexión también debe ser que si queremos mejorar este transporte, si queremos mejorar frecuencias, si queremos tener más trenes, más metro y más tranvía, pues esto quiere decir que debemos tener un sistema también de financiación sostenible del transporte público en su conjunto", ha expresado.