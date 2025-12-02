El carril bus de entrada a Barcelona por la B-23 ahorra 10 minutos en las horas punta, según los usuarios

Hace cuatro meses que entró en servicio el carril bus de entrada a Barcelona por la B-23. Tiempo suficiente para la primera evaluación, que ha realizado la asociación Promoció del Transport Públic (PTP). Según la entidad, los operadores de las distintas líneas de autobuses que circulan por el carril y los usuarios señalan que el tiempo de viaje se ha reducido unos 10 minutos en hora punta.

Aunque no la cuantifica, también señala que el mejor servicio se ha traducido en un aumento de la demanda.

Puntualidad

"Estos datos muestran que el carril bus está cumpliendo los objetivos del proyecto", indica la PTP, que asegura que las mejoras en tiempo se reflejarán próximamente en las velocidades comerciales, la regularidad y la puntualidad de los informes anuales de cada operadora.

Los beneficios del carril bus de la B-23 "son evidentes" para los municipios más próximos por los que discurre, como Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat, según la PTP. Pero las mejoras van mucho más allá y también benefician a usuarios de unas 15 poblaciones de las comarcas de Anoia, el Bages y el Penedès, "que ven mejorados de forma notable los tiempos de viaje a Barcelona, ofreciendo un servicio de transporte público fiable y atractivo".

Nuevas medidas

No obstante, la asociación reclama una regulación semafórica que beneficie al autobús en su entrada por la avenida Diagonal. En este punto termina el nuevo carril bus, y los vehículos deben pasar del carril izquierdo al derecho, donde continúa el que ya estaba en servicio en la entrada de la ciudad. "La regulación semafórica en este tramo perjudica al autobús, especialmente cuando llegan más de dos a la vez. Esto provoca paradas que le hacen perder, como mínimo, entre 1 y 2 minutos", asegura PTP en un comunicado, que a la vez reclama poner en marcha mecanismos de control como cámaras y sanciones directas para evitar el uso del carril exclusivo por parte de vehículos no autorizados.

Asimismo, reclama como medida a largo plazo un carril bus continuo y sin interrupciones hasta Francesc Macià, con control GPS y regulación en tiempo real. "Ahora debemos asegurar que esta mejora continúe dentro de Barcelona y llegue hasta Francesc Macià, donde debería ubicarse una estación de autobuses interurbanos para este corredor. El autobús debe ser una prioridad para todas las administraciones dentro de la estrategia de movilidad sostenible", indica la PTP.