El nuevo mural de Tvboy en Barcelona: Messi, como protagonista

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribía el pasado día 10 Leo Messi en su perfil de Instagram, después de una inesperada visita al nuevo Camp Nou.

Y es que el exjugador del FC Barcelona accedió a las instalaciones del estadio sin avisar previamente a nadie del club.

Su aparición, completamente imprevista, respondía al deseo de comprobar de primera mano cómo avanzan las obras del campo de fútbol que le vio crecer y alcanzar el estrellato.

“Ojalá algún día pueda volver”

Fuentes del equipo explican que Leo se presentó y solicitó permiso al personal de seguridad del Spotify Camp Nou para entrar en las instalaciones, y que estos no dudaron en aceptar la petición del exastro azulgrana.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador”, añade la estrella del fútbol en el post, reavivando así la esperanza de la afición de volver a verle en acción en la cancha.

Según el entorno de Messi, su voluntad es volver algún día al Barça para ejercer alguna función en el lugar que considera su casa. Estas palabras han marcado al público, que esperan con ansias su regreso.

El graffiti de Messi

De hecho, la publicación ha inspirado al artista callejero Tvboy, que ha reaparecido en las calles para conmemorar las palabras del jugador del Inter de Miami.

El lugar escogido ha sido la plaça Joanic, en el barrio de Gràcia, donde el pintor ha dibujado un mural de Messi con la camiseta azulgrana en el cual se puede leer la frase “Barcelona, I’ll be back” (Barcelona, volveré).

El graffiti ya ha comenzado a llamar la atención de los transeúntes, que no han dudado en hacerse una foto con el emotivo mensaje.

¿Quién es Tvboy?

Detrás del artista Tvboy está el italiano Salvatore Benintende (45 años), uno de los exponentes mundiales del movimiento del 'Street Art Neo Pop'.

Benintende es conocido por sus murales, que representan especialmente temas de actualidad, como el polémico asesinato del joven negro George Floyd a manos de unos agentes de policía de Mineápolis (EEUU) o el del presidente ruso Vladimir Putin tras su invasión de Ucrania en 2022.

Provocador y contemporáneo

Además, parte de su arte está dedicado al fútbol y a iconos locales, donde se incluyen las pinturas de Montserrat Caballé y Pau Donés después de su muerte o Alexia Putellas, con su primera victoria del Balón de Oro.

Es uno de los creadores urbanos más destacados de su generación, conocido por su estilo provocador y contemporáneo. Y es que su arte está conectado con temas sociales, culturales y políticos, y siempre genera una reflexión entre su público.