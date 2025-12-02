Barcelona derribará un chalet de lujo de Pedralbes denunciado por un vecino

El Ayuntamiento de Barcelona financia un derribo muy peculiar este otoño en el barrio de Pedralbes, el vecindario más exclusivo de la ciudad. Ha adjudicado las obras de demolición de una casa unifamiliar de tres plantas y semisótano, situada en una de las lujosas calles sobre la ronda de Dalt, en un interior de manzana. Esta finca espectacular de más de 900 m² (579 m² de superficie construida) con piscina, jardín, biblioteca, comedor, seis baños, ascensor, cinco habitaciones y una gran suite con dos vestidores quedará completamente reducida a escombros “para restaurar la legalidad urbanística”.

Portavoces del consistorio explican a este diario que “la finca data de los años 50-60, queda fuera de ordenación desde 1976 y no se puede edificar” obra nueva en ella. En 2005 recibió una licencia municipal de obras mayores para una “ampliación y reforma” que, al llevarse a cabo, resultó mucho más ambiciosa de lo previsto en el permiso. “El propietario realizó un derribo parcial con construcción”, resume el consistorio, que paralizó las obras y obligó a entregar un proyecto ejecutivo. Aún así, “a raíz de la denuncia de un vecino particular” colindante en 2008, el caso llegó al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que “acaba dictando sentencia de derribo” en 2015.

El municipio expone que se ha hecho cargo de la incómoda actuación de forma “subsidiaria”, después de “todo un proceso administrativo”. La documentación del concurso público afirma que la administración local “tienen evidencias que el propietario no procederá a la ejecución voluntaria”, por lo que ha optado finalmente por asumirla.

Concurso para el derribo

El distrito de Les Corts contrató en 2023 el proyecto de derribo a un arquitecto leridano y este octubre ha asignado la obra a una empresa de Gavà. Según el Portal de Contractació Pública, recibió seis ofertas distintas de cinco empresas metropolitanas y una navarra. Una vez constatada cuál era la más económica (78.268 euros más IVA), se ha anunciado la adjudicación y solo queda pendiente la firma formal.

Fuentes del barrio admiten que las disputas entre vecinos son habituales en esta apacible zona de grandes casas unifamiliares a cuatro vientos. Una rama de árbol que cruza una verja, zonas de paso compartidas, malos usos del jardín o la piscina, la altura de algún remate arquitectónico… Un elemento aparentemente trivial puede envenenar la convivencia y acabar en tribunales. Sin embargo, no se recuerda un derribo radical como este.

Supuesta rehabilitación

La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso este diario, subraya reiteradamente que el actual chalet es fruto de “obras sin cobertura de licencia urbanística” y afea que “se hizo desaparecer esencialmente la edificación preexistente”, que era una planta baja con garaje y tejado a dos aguas. El juez enumera todos los elementos suprimidos, como fachadas, forjados y cimientos, y zanja: “Lo realizado fue una nueva edificación, para la que el concepto de ‘reforma y rehabilitación’ resulta ilusorio e inalcanzable”.

El tribunal estima el recurso recibido solo parcialmente, al denegar la petición de la familia denunciante de recibir una indemnización “no inferior a 50.000 euros” por daños y perjuicios. En cambio, “estima y condena al Ayuntamiento de Barcelona a que proceda al derribo de las obras ejecutadas impropiamente en ineficaz cobertura de la licencia otorgada” en 2005. También condena solidariamente a los dueños del chalet y al consistorio a pagar las costas del contencioso de 2008 en un juzgado de primera instancia que originó el recurso al TSJC.

Arrasada en dos meses y medio

Este fin de semana no había movimiento visible de operarios en las inmediaciones de la casa, que indicara la proximidad de los trabajos. EL PERIÓDICO no ha podido localizar a los afectados para recabar su visión del conflicto y saber si alguien reside actualmente en la finca.

La licitación prevé que en 75 días naturales (dos meses y medio) esta parcela debe convertirse en un “solar nivelado a la cota de calle”. Solo la zona de garaje podrá quedar a cota +1,50 metros. Incluso la piscina de 21 m² será rellenada de tierra para allanar del todo el terreno. Se entenderá terminada la demolición cuando se constate la “inexistencia de ninguna instalación en la parcela”, advierte el pliego.