Barcelona, nombrada Capital Europea de la Navidad 2026

Barcelona ha sido escogida Capital Europea de la Navidad 2026 en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes, ha informado el ayuntamiento este martes en un comunicado. El galardón lo otorga la entidad sin ánimo de lucro European Capital of Christmas, promovida por la Unión Europea.
La distinción se entregará el próximo 13 de diciembre en Vilna (Lituania), la ciudad que obtuvo este mismo reconocimiento el año pasado.
Tradición y creatividad
Según ha apuntado el consistorio, la candidatura de Barcelona ha puesto en valor su plan estratégico de Navidad, que fusiona pesebres, ferias y mercados tradicionales con tecnología, instalaciones lumínicas propias y eventos artísticos y culturales. El jurado internacional, reunido en Waterford (Irlanda), ha destacado que el paisaje navideño de la ciudad “se enriquece con siglos de historia, arte y tradiciones”, donde convergen costumbres locales profundamente arraigadas y una identidad multicultural.
El premio subraya también los espectáculos que llenan las calles, las celebraciones litúrgicas, las tradiciones gastronómicas y la apuesta por decoraciones sostenibles, workshops ecológicos, ferias ‘eco-friendly’ e iniciativas para reutilizar árboles y adornos orgánicos una vez terminadas las fiestas.
Municipios ganadores
La convocatoria estaba abierta a todas las ciudades de la Unión Europea, además de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza y el Reino Unido, y se dividía en tres categorías, cuyas ciudades ganadoras son las siguientes:
- Capital Europea de la Navidad 2026 (más de 100.000 habitantes): Barcelona.
- Ciudad Europea de la Navidad 2026 (menos de 100.000 habitantes): Wels (Austria).
- Villa Europea de la Navidad 2026 (menos de 10.000 habitantes): Kirkop (Malta).
Las ciudades reconocidas deberán ahora desarrollar un programa de actividades ligado a la capitalidad, un proceso que el Ayuntamiento de Barcelona ha informado que ya ha puesto en marcha, y que se trabaja para ampliar el número de calles y lugares con iluminación navideña de autor.
