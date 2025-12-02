Barcelona impulsará 6 proyectos innovadores para séniores, como urinarios inteligentes y un chat sobre Alzheimer

El Ayuntamiento de Barcelona impulsará 6 proyectos innovadores para promover una ciudad más inclusiva y cuidadora y, de este modo, "responder al reto del cambio demográfico". Lo ha anunciado la concejal de Salud, Marta Villanueva, este martes durante la presentación de los proyectos ganadores de la sexta edición del certamen 'La ciutat proactiva', indica el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha destacado la voluntad de la capital catalana para "poner la tecnología al servicio de las personas, porque tiene que ser al gran aliada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y luchar contra la soledad no deseada".

Entre los ganadores están el proyecto Sherpa Alzheimer, de la Fundació Pasqual Maragall y Mindsight Ventures; CUIDA'T, de Kamleon (Jungle Ventures) y Suara Serveis, y SENECTA, de IAAC, Equal Saree, Societat Cooperativa Catalana, La Màquina 3D y Noumena Data Services.

También COHABITEM BCN, de Kuvu Homesharing y Suara Serveis; 55+ Barcelona, de Social Innovation Communities, Upsocial y Movimiento 55+ Associaçao, y CImBE, de Suara Serveis y Manifiesto Studios, que entrarán en una fase de desarrollo e integración de 12 meses y una posterior de 6 meses para analizar su impacto y resultados.

Un urinario inteligente y un chat para conversar

Entre los elegidos hay propuestas sorprendentes por su especificidad. Por ejemplo 'CUIDA'T', de Kamleon (Jungle Ventures) y Suara Servicios, es un urinario inteligente con sensores e IA para detectar precozmente deshidratación e infecciones urinarias. El objetivo, describe el consistorio en una nota, es reducir "hospitalizaciones y consultas evitables en personas mayores" con un dispositivo "iIntegrado en la rutina diaria" y que "mejora la autonomía y la calidad de vida".

Por otro lado, el Sherpa Alzheimer, de la Fundación privada Pasqual Maragall por la investigación sobre el Alzheimer y Mindsight Ventures, es un asistente virtual para formar y empoderar tanto a pacientes diagnosticados como a familiares. "Ofrece un asistente conversacional 24 horas los 7 días de la semana para resolver situaciones cotidianas, facilitando información clara y conectando con comunidades de soporte", apunta el ayuntamiento.