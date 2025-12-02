Agents Rurals retiran otro jabalí atropellado entre les estaciones de Sant Quirze y Universitat Autònoma de Ferrocarrils de la Generalitat

El atropellamiento de otro jabalí está provocando retrasos en la circulación de trenes de la línea S2 de Ferrocarrils que comunica Barcelona con Sabadell. El atropellamiento ha tenido lugar entre las estaciones de Sant Quirze y Universitat Autònoma.

Efectivos de Agents Rurals han retirado al animal. La circulación de trenes se ha recuperado hacia las 18:30 horas, aunque solo por una vía. Los pasajeros del tren accidentado han sido transbordados a otro tren.

El atropello se produce un día después de que otro jabalí apareciera muerto en las vías de Rodalies a la altura de la estación de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). El incidente obligó también a Renfe a limitar temporalmente el paso de trenes a una única vía entre Cerdanyola y Montcada i Reixac.

Entonces las autoridades recogieron los restos del animal atropellado para analizarlo, siguiendo el marco del protocolo de actuación de crisis sanitaria de peste porcina, cono indican Agents Rurals.

En plena peste porcina

El incidente se produce en un momento en que la zona de Collserola, donde se encuentra Cerdanyola del Vallès, registra un brote de peste porcina africana que está afectando a la población de jabalíes.

Los casos positivos de jabalís muertos por peste porcina africana suman ya nueve, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés. La Unidad Militar de Emergencia se suma a las labores de control y erradicación de la peste porcina africana (PPA) en la zona afectada.

Los primeros casos positivos de peste porcina confirmados se encontraban, precisamente, en zonas boscosas en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra (en el término municipal de Cerdanyola del Vallès). Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.