Así ha quedado adaptada la estación de metro Ciutadella-Vila Olímpica de Barcelona tras las obras
La estación de la L4 ha acabado sus mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida
Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha finalizado la adaptación a personas con movilidad reducida de la estación de Ciutadella-Vila Olímpica del Metro de Barcelona, informa en un comunicado este martes.
Los trabajos en esta parada de la línea amarilla L4 han comportado una inversión de 5,8 millones de euros, financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Se han instalado tres ascensores para conectar la calle con los andenes (uno para conectar la calle con el vestíbulo y dos para comunicar el vestíbulo con los andenes) y los andenes se han ajustado a la altura de los trenes.
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Barcelona reformará y cerrará por las noches una polémica plaza de Horta a partir de verano de 2026
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- El centenario restaurante Can Lluís de Barcelona resucitará en diciembre con nuevos propietarios y chef