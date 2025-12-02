Así ha quedado adaptada la estación de metro Ciutadella-Vila Olímpica de Barcelona tras las obras

La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha finalizado la adaptación a personas con movilidad reducida de la estación de Ciutadella-Vila Olímpica del Metro de Barcelona, informa en un comunicado este martes.

Los trabajos en esta parada de la línea amarilla L4 han comportado una inversión de 5,8 millones de euros, financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Se han instalado tres ascensores para conectar la calle con los andenes (uno para conectar la calle con el vestíbulo y dos para comunicar el vestíbulo con los andenes) y los andenes se han ajustado a la altura de los trenes.