Los arqueólogos consideran "un caso único" el refugio antiaéreo descubierto bajo la antigua estación de mercancías de La Sagrera hace apenas un par de semanas. Completamente desconocido al no aparecer en el censo de refugios públicos de 1938, se ha encontrado durante el proceso de vaciado del edificio centenario de la calle Baixada de la Sagrera que alberga las oficinas de Adif. La sociedad pública BSAV, que gestiona las obras de la nueva estación de alta velocidad, se propone derribarlo a principios de año, a pesar de figurar en el inventario de bienes ferroviarios de interés histórico que maneja la conselleria de Cultura.

Los trabajos arqueológicos dirigidos por el arqueólogo Joel Blanco, de la empresa ABANS, han indicado que se corresponde a un refugio de carácter privado que daba servicio a la antigua estación de mercancías.

Salida del refugio en el exterior del edificio de la antigua estación de mercancías. / ICUB

Tipo búnker

El refugio presenta una tipología constructiva singular dentro del conjunto de refugios antiaéreos de Barcelona. Se trata de una estructura tipo búnker, excavada a cielo abierto y construida con hormigón armado, con una losa de cubierta de unos dos metros de grosor preparada para resistir el impacto de bombas de 100 kg. La estructura está situada a unos cuatro metros de profundidad y conserva dos entradas, una de las cuales se ha podido documentar completamente.

En su interior, el refugio dispone de dos galerías principales —de 2,50 metros de altura por 1,20 de anchura— que unían los edificios gemelos de la estación de mercancías en dirección norte-sur. A lo largo del recorrido se han identificado cuatro salas de grandes dimensiones, cuatro letrinas y un espacio que podría haber tenido funciones de almacén o de enfermería. En total, la estructura tendría una longitud aproximada de 90 metros.

Grafitis de la CNT y la FAI de la época de la Guerra Civil. / ICUB

Grafitis y electricidad

La construcción combina diferentes técnicas: tramos de esqueleto de hormigón recubierto con ladrillo macizo, techos de encofrado de cemento y revestimientos de mortero de cal. También destacan los bancos conservados en una de las salas, diversas pintadas realizadas alrededor de 1954 y grafitis con las siglas CNT y FAI que podrían corresponder al período de la Guerra Civil. Igualmente, se conserva parte de la instalación eléctrica original, con cableado y portalámparas cerámicos.

A pesar de algunos desperfectos puntuales, el estado de conservación es excepcional y convierte este refugio en un caso único por su tipología y características constructivas. En estos momentos, la estructura se encuentra en fase de estudio y documentación mediante escáner láser.

Galeria que conduce a la entrada, en el fondo. El refugio tenía 90 metros de longitud, cuatro letrinas y una sala que podía funcionar como enfermería. / ICUB

Al descubierto

El trazado del refugio conectaba los dos edificios situados a ambos lados de la entrada de la antigua terminal de mercancías. Uno de ellos fue demolido hace una década, mientras que el otro ha albergado hasta ahora las oficinas de Adif desde donde se dirigen las obras de la futura estación intermodal de la Sagrera. El elemento había quedado completamente oculto y solo ha salido a la luz a raíz de los movimientos de tierras del actual proyecto ferroviario y de la futura reurbanización del espacio.

Punto estratégico

La antigua estación de mercancías de la Sagrera, construida entre 1918 y 1922 por la compañía MZA, ocupaba 200.000 m² y más de 17 km de vías. Fue uno de los principales nodos logísticos de Barcelona hasta su cierre en 1990 y un punto estratégico durante la Guerra Civil, lo que la convirtió en objetivo de dos bombardeos en 1937. La CNT, que había colectivizado el sector ferroviario, impulsó junto a los trabajadores la construcción del refugio ahora localizado.