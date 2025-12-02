Varios accidentes complican los accesos a Barcelona y provocan retenciones en el área metropolitana

La mañana de este martes ha comenzado con un cierto colapso viario en el área metropolitana de Barcelona. Varias incidencias simultáneas han agravado las ya habituales retenciones de hora punta, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

El siniestro más destacado afecta a la C-32, en Castelldefels, donde solo ha quedado un único carril abierto a la circulación en sentido Barcelona.

🔴❌❌ A la C-32, només hi ha un carril obert a Castelldefels en sentit Barcelona per un #accident. pic.twitter.com/SDRoXAK4cX — Trànsit (@transit) December 2, 2025

También en sentido Barcelona, un accidente ha cortado un carril en la ronda de Dalt (B-20) a la altura de Santa Coloma de Gramenet, complicando la entrada a la capital catalana por el norte.

En la C-16 se ha registrado una situación similar a la altura de Sant Cugat del Vallès, donde otro siniestro ha obligado a cerrar un carril en dirección Barcelona y afecta además al enlace con la AP-7.

Retenciones generalizadas

A las afectaciones por accidentes se añaden las retenciones habituales de la hora punta, especialmente intensas este martes en los siguientes tramos: