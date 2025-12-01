Sant Boi calienta motores para la Puríssima 2025 con la proyección del talento local como principal novedad

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ya se prepara para una nueva edición de su tradicional Feria de la Puríssima, un evento que volverá a funcionar como "gran aparador" del municipio. Este 2025, la feria celebra su 79ª edición y, como principal novedad, pondrá el foco en la proyección del talento e iniciativas locales de interés. "Es una feria arraigada y con una gran historia en nuestra ciudad, pero a la vez también un gran escaparate porque permite proyectar todas las novedades y todos los distintos sectores y las diversas iniciativas que son pioneras y que realmente se han desarrollado en este último año en nuestra ciudad", explica la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret.

Así, tras unos años centrando el certamen en poner en valor el "compromiso" de la localidad con su entorno natural y la preservación del mismo, el consistorio santboiano ha apostado por "poner en valor el talento local". Pasará mucha gente, hemos generado mucho movimiento, la gente se lo ha hecho suyo y la verdad es que estamos muy contentos. "Hemos montado una especie de estudio de televisión donde la gente podrá explicar [sus iniciativas] en primera persona y además generar dinámicas colectivas", destaca Moret.

Por su puesto, este no será el único elemento presente en la 79ª Feria de la Puríssima, que se celebrará entre los días 6 y 8 de diciembre y que dispondrá de 52.000 metros cuadrados de recinto ferial entre el conjunto de las actividades. El evento mantendrá todos los espacios ya consolidados como el Mercadal Gatronómico, la Feria de Navidad o el espacio familiar. Además, la cita contará este año con un total de 452 expositores, 86 de los cuales son de Sant Boi. La alcaldesa reivindica la importancia de una feria que, según datos municipales, atrajo a más de 200.000 visitantes en 2024 —el 70% de los cuales residentes de Sant Boi o de la comarca del Baix Llobregat— y que generaron un impacto económico de 15,8 millones de euros en la ciudad.

Además, la alcaldesa también remarca el trabajo que buscan llevar a cabo desde el consistorio para generar "espacios comunitarios" que desarrollen, a su vez, "climas propositivos, de convivencia, de vínculos" en una época en la que la mayoría de mensajes "no van en esta dirección". "Creemos que el comercio local, el comercio de proximidad, tiene un papel clave", apunta Lluïsa Moret, quien sostiene que estos negocios son "protagonistas a la hora de vertebrar los barrios" y que pueden convertirse en un agente clave a la hora de afrontar un problema creciente como es la soledad no deseada.

"Si algo tenemos claro los santboianos y santboianas, es que la feria es un momento de reencuentro, de encontrarse y de establecer vínculos, y, sobre todo, de conocer aquellos comercios de proximidad, ese comercio local que está decidido a participar en estas dinámicas, que se ha implicado en una campaña que hemos impulsado durante todo el año y que tendrá su momento culminante y su máxima proyección durante la Puríssima", concluye Moret.

El cartel

Una edición más, la gente que se acerque a la Puríssima podrá pasear entre las paradas distribuidas por todo el municipio, descubrir productos de proximidad, disfrutar de los múltiples espacios de restauración, escuchar música o participar en actividades dirigidas a todos los públicos y edades. También se podrá conocer la labor de las entidades locales.

El cartel de la presente edición es obra de la artista santboiana Laura Orri, quien explica que ha elegido una imagen del evento por la noche "porque los paseos más largos en el recinto ferial se siempre cuando se hace de noche y las luces de Navidad nos invitan a prepararnos para las fiestas de invierno". Por ello, enmarcado por los monumentos más emblemáticos de la ciudad —Sant Baldiri y Sant Ramon— , el protagonismo recae en "personas que pasean en escenas cuotidianas, íntimas y tranquilas, que forman parte de nuestra memoria colectiva".