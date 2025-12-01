Un jabalí muerto en las vías del tren provoca retrasos en la R4 de Rodalies

La circulación de trenes de la línea R4 de Rodalies ha sufrido este lunes retrasos de más de media hora debido a la presencia de un jabalí muerto en la vía a la altura de la estación de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).

El incidente ha obligado a Renfe a limitar temporalmente el paso de trenes a una única vía entre Cerdanyola y Montcada i Reixac, según ha informado la compañía.

Fuentes del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès han confirmado a la agencia ACN que el animal encontrado en la infraestructura ferroviaria era un jabalí de gran tamaño. La presencia del cuerpo ha dificultado la operativa habitual y ha provocado importantes afectaciones en la frecuencia del servicio.

Hacia las 13:30 horas, Renfe ha comunicado que la circulación por ambas vías ya se había restablecido. No obstante, los trenes de la R4 han seguido acumulando notables demoras.

El incidente se produce en un momento en que la zona de Collserola, donde se encuentra Cerdanyola del Vallès, registra un brote de peste porcina africana que está afectando a la población de jabalíes.