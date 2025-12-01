Los usuarios del bus Barcelona-Manresa mantienen las quejas pese a las promesas de mejora

La noticia de que Monbus mantenga la concesión de las dos líneas que conectan Manresa con Barcelona y la que enlaza Olesa de Montserrat con la capital catalana, con la promesa de implementar mejoras en el servicio que ofrecen, no ha evitado que, de manera casi diaria, un millar de personas continúen compartiendo en un grupo de WhatsApp algunas de las incidencias que afectan a la línea, así como inquietudes relacionadas con los retrasos que acumulan algunos vehículos.

Tanto es así, que un grupo de usuarios que forma parte de este mismo canal de difusión llevó a cabo durante el mes de marzo de 2023 una encuesta que compartieron con este diario justo cuando se supo que el grupo que incluye La Hispano Igualadina mantenía el control de la línea. Este formulario concluyó que casi el 80% de los usuarios reportaba retrasos habituales en los viajes entre Barcelona y Manresa. Una cifra especialmente relevante si se tiene en cuenta que, como reflejaba esta misma encuesta, casi 6 de cada 10 usuarios utilizaban el bus cada día.

Una de las administradoras de este grupo y usuaria del servicio, Elsa Tragant, ha compartido el desconcierto general que generó la noticia. "Se ha premiado a una empresa que no ha dado un buen servicio", apunta, y añade: "hemos tenido reuniones con ellos, y adquieren compromisos, pero no los cumplen; eso no les da credibilidad".

Incidencias

Algunas de las incidencias que se pueden leer de forma más o menos habitual en el grupo son paradas de casi media hora en estaciones de Barcelona, concretamente la situada en la intersección de la Gran Via de les Corts Catalanes con la calle Balmes. Según explica una usuaria, esta demora se produjo porque no había llegado el conductor.

En el mismo trayecto, aunque en días distintos, otra usuaria informó de que una conductora recogía, al pasar por la plaza Valldaura, a todas las personas que querían ir hacia Barcelona. Así, cuando llegaba a la estación de autobuses para descargar a los últimos usuarios y cargar a los del siguiente viaje, se ahorraba volver a pasar por dicha plaza y ganaba unos minutos de margen para el siguiente trayecto.

Una de las particularidades de uno de los servicios del nuevo E22 es precisamente que, una vez al día, el autobús que sale de la estación de Manresa a las tres menos cuarto de la tarde, hace parada en el Hospital Sant Joan de Déu pasadas las cuatro. Pues bien, hace dos semanas, el bus que debía ofrecer este servicio —que era uno de los factores diferenciales respecto a las propuestas de la competencia— no lo hizo.