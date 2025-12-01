El PSC votará en contra de los presupuestos de Albiol en Badalona: "Su mayoría absoluta solo sirve para ignorar, no para construir"

Por primera vez en el presente mandato, el PSC de Badalona votará en contra de los presupuestos municipales. El gobierno local, liderado por Xavier Garcia Albiol, presentó la semana pasada su propuesta de hoja de ruta financiera para 2026, que contempla una subida del 3,9% respecto a la del año pasado, y la oposición ha reaccionado con críticas a que las cuentas no pasasen antes por la comisión informativa: "Hemos intentado trabajar juntos, pero no ha habido margen ni voluntad de llegar a acuerdos profundos para presentar los presupuestos", ha declarado el presidente de los socialistas de Badalona, Fernando Carrera, durante una rueda de prensa este lunes por la mañana.

El PSC votó a favor de los presupuestos de Xavier Garcia Albiol en 2023 y en 2024 "principalmente por un tema de responsabilidad", ha señalado Carrera, pero este miércoles 3 de diciembre ―día en que se ha convocado el Pleno municipal extraordinario para la aprobación de las cuentas municipales―, el PP se quedará solo. Ello no provocará en ningún caso que la hoja de ruta financiera local sea rechazada, ya que el alcalde popular disfruta de una abrumadora mayoría absoluta en el Pleno badalonés (18 de 27 concejales), pero sí evidencia un cambio de estrategia de la sección local del PSC en su relación con el gobierno Albiol, a un año y medio de las próximas elecciones municipales: "Hemos querido ser constructivos desde el minuto cero, pero el PP ha resultado decepcionante en el cumplimiento de aquello que nos prometieron a nosotros, y también a la ciudadanía", ha denunciado Carrera. "Su mayoría absoluta solo sirve para ignorar, no para construir".

Una de esas promesas, que sustentó el acuerdo en 2023, fue la creación de un departamento de vivienda y su dotación con el personal necesario, para diseñar y aprobar un plan de vivienda. Dos años después, sin embargo, nada de eso se ha hecho realidad. Carrera ha recordado que el PSC mantuvo su apoyo a las cuentas de 2024 en un voto de confianza para comprobar si alguno de los elementos que sustentaron el pacto se cumplía: "Nos portamos la mar de bien no haciendo una valoración del primer año con tal de alargar la confianza", ha recordado el edil socialista. Como puntos incumplidos del acuerdo con el PP, Carrera ha nombrado asimismo la creación de un plan LGTBI, de un servicio de mamografías, de una oficina de accesibilidad, un programa de apoyo a la gente mayor, o la ampliación de la vigilancia en las playas de la ciudad: "Un plan de vivienda puede acarrear mucho trabajo, pero ampliar el horario del socorrismo en las playas no es tan complicado", ha comentado irónicamente.

Enumeración de "promesas incumplidas"

Buena parte de la rueda de prensa del PSC ha consistido en una enumeración de, o bien proyectos pendientes en la ciudad, o bien problemáticas badalonesas que aún no han encontrado solución. Ha mencionado Carrera los problemas de pobreza estructural y de abandono escolar en el barrio de Sant Roc ―tema acerca del cual Albiol apostó recientemente por retirar ayudas a familias con hijos que no van a escuela―, y ha denunciado al respecto que el gobierno del PP "ha dejado Sant Roc abandonado de la mano de dios". Ha recordado también el cierre de Can Bofí Vell, el único albergue municipal para personas sintecho, y ha señalado la falta de un comedor social: "Este gobierno no tiene ninguna sensibilidad por los más vulnerables".

Carrera se ha extendido hablando de la tasa de residuos. Ha criticado que el gobierno municipal la impusiera un año antes de que fuese obligatorio, y ha insistido en que los vecinos han pagado ya unos 200 euros del mencionado impuesto mientras que el anunciado contrato de limpieza resta aún por adjudicar y, por consiguiente, por entrar en vigor. En materia de seguridad, Carrera ha mencionado que pese a los aumentos de las partidas al respecto en los presupuestos, los resultados son actualmente "nefastos", y ha asegurado que desde que Albiol accedió a la alcaldía en 2023 la criminalidad ha subido un 10% en la ciudad. Los socialistas también han destacado otros proyectos anunciados por el gobierno del PP que aún no son una realidad, como la nueva piscina municipal en la antigua fábrica Focus, la reconversión de la CACI o la instalación de cámaras de seguridad. "Por todas esas promesas incumplidas ―ha resumido Carrera―, el PSC no puede ser cómplice ni seguir tendiendo la mano a un gobierno que es incapaz de gobernar".