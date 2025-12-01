El plan antigrafiti del metro de Barcelona reduce un 80% la superficie vandalizada en 5 años

El vandalismo ferroviario, y concretamente la pintada de grafitis en los trenes, provoca paros en el servicio, perjudica a los usuarios y genera un coste económico tanto en el servicio de Rodalies como en el metro de Barcelona.

En el caso de Rodalies, justo este año se están tomando medidas más contundentes para frenar las acciones vandálicas. En la red de metro es más sencillo actuar, dado que los convoyes descansan en espacios cerrados, más fáciles de controlar. El plan antigrafiti puesto en marcha en 2021 parece haber dado sus frutos: cinco años después la superficie vandalizada ha pasado de más de 50.000 metros cuadrados en 2020 a menos de 10.000 en lo que va de 2025, una reducción del 80%.

Medidas efectivas

El plan ha incluido la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, el aumento del número de vigilantes y la colocación de paneles en la zona de estacionamiento de los trenes, que quedan encajados e impiden a los grafiteros pintar en sus laterales.

Con ello, si en 2020 se pintaron 737 trenes, en 2024 la cifra se redujo hasta la mitad (358), y en el último año también han sido muchos menos, 220 trenes.

Las líneas más afectadas por la acción de los vándalos son la L1 y la L4. Cuando un metro se ha grafiteado se conduce inmediatamente a la zona de limpieza con la que cuenta cada línea de metro. Por eso, a diferencia de Rodalies, no es nada habitual ver un convoy del metro pintarrajeado.

Fuera de servicio

Si la limpieza habitual se completa en 10 minutos mediante el túnel automático de lavado (un proceso semanal), retirar un grafiti es una tarea manual que requiere dedicar unos 20 minutos por cada metro cuadrado vandalizado.

En 2024 ello incidió en seis horas de trenes perdidas de servicio. La reducción del vandalismo ha hecho caer a las 3 horas y 20 minutos la afectación.

Coste económico

Desde 2020 TMB ha gastado 6 millones de euros en la eliminación de los grafitis, un dinero que "podría haberse destinado a mejorar el servicio" , ha lamentado la primera teniente de alcalde y presidenta de TMB, Laia Bonet.

En este sentido, el plan ha permitido reducir de los 2 millones anuales en 2020 a 500.000 euros este año el gasto por eliminación de grafitis, debido a una disminución del 80% de la superficie pintada.

Endurecimiento

Bonet ha defendido el endurecimiento de las sanciones por vandalismo ferroviario, refiriéndose a las multas de hasta 90.000 euros anunciadas por el Govern, que se aplicarían también a los casos del metro de Barcelona.

"Es necesario que las sanciones sean disuasorias. No estamos hablando de gamberradas, afecta al día a día de las personas", ha dicho.

Procedimiento específico

La eliminación de grafitis, ha explicado TMB, requiere de disolventes y genera residuos que necesitan después un tratamiento especial. La limpieza de grafitis incluye agua a presión, procesos de lavado manual con cepillos de nailon y el uso de productos eliminadores y neutralizadores que, para ser manipulados, exigen equipos de protección individual específicos: mascarillas antivapor, gafas de protección, guantes y monos de papel.

En el lavado de un tren pintado se utilizan hasta 400 litros de agua, buena parte de los cuales proviene del agua recuperada de las instalaciones de limpieza regular de trenes sin vandalizar.