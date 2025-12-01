Tráfico
El incendio de un camión corta la B-30 y complica la hora punta en la C-58 y la AP-7 en el Vallès
Un incendio en la carga de un camión ha provocado importantes afectaciones al tráfico este lunes por la mañana en el área metropolitana de Barcelona.
El incidente se ha producido poco antes de las 08.00 horas, en plena hora punta, cuando un vehículo pesado que transportaba residuos de aparatos electrónicos ha comenzado a arder en la B-30, en el kilómetro 7,9 en sentido sur, a la altura de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).
Los Bombers de la Generalitat han informado de que han recibido el aviso a las 07.55 horas y han desplazado cuatro dotaciones para trabajar en la extinción del fuego. Según el cuerpo, ninguna persona ha resultado herida.
Como consecuencia del incendio, el Servei Català de Trànsit ha informado de que se ha cortado un carril de la B-30 para facilitar las labores de extinción, lo que ha provocado un efecto en cadena sobre la circulación en varias vías principales. Se registran retenciones en C-58, con colas desde Sant Quirze del Vallès; en el enlace con la AP-7 en Barberà del Vallès; y en la AP-7, con lentitud y paradas desde Santa Perpètua de Mogoda
