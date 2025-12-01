La Generalitat prevé doblar su inversión en infraestructuras en cinco años por las obras estatales transferidas

El 2026 será el año en el que la Generalitat empezará a ejecutar las primeras obras en infraestructuras de titularidad estatal, financiadas por el gobierno central, fruto de la cesión de los cinco proyectos acordados hace tres años entre ERC y el PSOE. El Govern ha presentado hoy al equipo técnico que ha designado, bajo la coordinación general del ingeniero Jordi Pujol, para llevar a cabo las obras transferidas. Las primeras en empezar el próximo año serán la pacificación de N-II en el Maresme y los dos intercambiadores de Ferrocarrils con Rodalies en las estaciones de Volpelleres y Hospital General en el Vallès. A estas se sumarán la Ronda Nord, la N-260 (Eix Pirinenc) y los enlaces en la AP-2 y la AP-7.

Todas ellas las espera finalizar a más tardar en 2033, cuando se completará la transferencia de una inversión que ascenderá a 1.130 millones. Con ello, la Direcció General d’Infraestructures prevé doblar su capacidad inversora y, lo que es más importante, asegurar la ejecución de los proyectos, algunos de los cuales acumulan muchos años de retrasos.

Pago sobre obra

La fórmula pactada para la transferencia del dinero consiste en que la Generalitat, encargada de redactar los proyectos y ejecutar las obras, avanzará cuál será la cuantía de las actuaciones que llevará a cabo al siguiente año, que el Ministerio de Transportes deberá satisfacer de forma puntual a medida que se vayan materializando.

Para la conselleria de Territori, la gran diferencia que marca la nueva fórmula es que, además de asegurar la ejecución, la mayor proximidad del Govern con los municipios, con los que ya existe un diálogo habitual, permite que los proyectos no se encallen y puedan avanzar de forma más efectiva.

Así lo ha demostrado la primera experiencia “de éxito” que ha llevado a cabo con la construcción del carril bus de la B-23 financiada por el Estado, según ha reafirmado este lunes el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal. La obra se concluyó dentro del plazo previsto, ha detallado, gracias a una adecuada coordinación, una planificación semanal de las obras y el pago mensual del Estado según el avance de los trabajos. A esta primera experiencia le seguirán las cinco nuevas actuaciones que, según el Govern, no serán las últimas. “El acuerdo con el Ministerio es importante, pero necesitaremos más dinero en el futuro. Habrá más negociaciones con el Gobierno central para convertir las encomiendas en un tema no coyuntural, sino estructural”, ha afirmado Nadal.

Maresme

Este mes la Generalitat firmará el convenio con el Ministerio de Transportes para la subvención de 384 millones de euros que permitirá por fin llevar a cabo la pacificación de la N-II y la construcción de carriles bici, así como mejorar la conectividad de la C-32. El Govern ya tiene en fase final de redacción algunos tramos de la N-II, cuyas obras empezarían en 2026.

Enlaces AP-2 y AP-7

Ya están en marcha las reuniones técnicas para crear seis nuevos enlaces y mejorar 11 ya existentes con la red de carreteras de la Generalitat, para aumentar la seguridad y capacidad, necesarias tras aumentar la sobrecarga de la circulación, en especial de camiones, que ha provocado la eliminación de los peajes. Todos los enlaces cuentan con proyectos ya redactados o en estado avanzado, según Territori, que ha indicado que en 2026 se definirán las actuaciones en detalle. En total se invertirán 250 millones de euros. En la AP-7 Sur, al límite de su capacidad, el Ministerio de Transportes se ha encargado de la tramitación de los nuevos enlaces de la AP7 de Banyeres y con la C-51 en el Vendrell, que está ya ultimando. El Govern tiene en fase de estudio informativo el enlace de Masedenverge e impulsa el de Bellissens con un acceso más directo con la T-315.

La AP-2 tendrá nuevos enlaces en Castelldans y una nueva conexión con la C-55 con la B-40, a través de la BV-1201. Asimismo, la mejora de numerosos enlaces existentes -como el nudo de Barberà y el acceso a Montmeló o Parets del Vallès- permitirán a las dos vías rápidas ampliar su capacidad.

Eix Pirinenc (N-260)

El Ministerio financiará los 260 millones, según el convenio firmado hace justo un año, para que la Generalitat redacte los proyectos y ejecute las obras previstas a lo largo de la N-260, conocida como Eix Pirinenc. El plan de actuaciones ya está ultimado e incluye la rehabilitación de la calzada y mejoras en la seguridad y la conexión de la vía. Ello incluye la construcción de un nuevo tramo, la variante de Pervès, actualmente en fase de estudio informativo y ampliamente reivindicada en el territorio. En Sort se mejorará el cruce de la carretera con la C-13 y se habilitarán pasos peatonales en Senterada. Estas serán las actuaciones prioritarias, si bien también se prevén a lo largo de la vía por Girona, con un nuevo enlace en Ordis y la reordenación de los accesos en Llançà.

Ronda Nord

La Generalitat licitó a finales de octubre el estudio informativo y de impacto ambiental de la Ronda Nord y está tramitando la licitación del estudio de movilidad y de integración paisajística. El Gobierno central transferirá 200 millones para ejecutar este nuevo eje viario de 8,5 kilómetros que conectará los barrios del norte de Terrassa con el norte de Sabadell, con conexión con Castellar del Vallès, dando continuidad al corredor de la B-40 entre Abrera y Terrassa.

Intercambiadores ferroviarios

Acabado de firmar el convenio, el Ministerio de Transportes financiará los 36 millones para construir los nuevos intercambiadores con Rodalies en las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Volpelleres (línea S2) y Hospital General (línea S1).