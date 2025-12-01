Desde las 15:38 horas
Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
Aigües de Barcelona calcula que las reparaciones se alargarán hasta cerca de las 20:00 horas y estudia la causa de la incidencia, que afecta a varios ramales de cañerías en torno a la Gran Via
El recibo del agua subirá casi un euro de media en Barcelona y 22 ciudades de su área el 2026
Una avería ha dejado sin agua este lunes por la tarde a varias escaleras en el distrito de Sant Martí, en Barcelona. Aigües de Barcelona informa que la incidencia ha obligado a cortar el suministro a las 15:38 horas. La compañía calcula que se requerirán unas cuatro horas para restablecer el abstecimiento desde que se ha visto interrumpido. De cumplirse la previsión, el agua debería volver a fluir poco antes de las 20:00 horas.
Vecinos de la zona explican que el contratiempo afecta al menos a viviendas de la Gran Via y las calles Maresme y Josep Pla, en el barrio de Provençals del Poblenou. Añaden que los operarios también les han indicado que necesitarán unas cuatro horas para arreglar los daños.
Los residentes que han contactado con EL PERIÓDICO añaden que las reparaciones se están produciendo en una zanja abierta a la altura del número 1154 de la Gran Via. Unos carteles en las vallas donde los técnicos trabajan avisan de la presencia de amianto en el subsuelo, afirman habitantes del entorno. Al menos un especialista en eliminar la sustancia tóxica examinaba el interior del hoyo esta tarde, equipado con el correspondiente mono integral de protección, a tenor de las imágenes facilitadas por testigos.
Aigües de Barcelona agrega que la incidencia se ha detectado en la red de distribución y que su personal está indagando para conocer la causa del percance. Apostilla que diversos ramales de tuberías se han visto perjudicados por el imprevisto. La compañía ha desplazado un camión al punto donde supuestamente se ha originado el problema. Agentes de la Guardia Urbana también han acudido al lugar.
