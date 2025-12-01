Movilidad
Cabify aplicará un suplemento de un euro a trayectos hacia los principales lugares turísticos de Barcelona
Cabify inicia una campaña de "viajes más asequibles" dirigida a los barceloneses
Cabify ha anunciado que empezará a aplicar un suplemento de un euro en los trayectos que tengan como destino algunos de los lugares turísticos más emblemáticos de Barcelona. La noticia, adelantada por 'La Vanguardia' y confirmada por fuentes de la compañía a este diario, indica que la medida se pondrá en marcha de manera "inmediata". Por ahora, los destinos afectados son la Sagrada Familia, el Park Güell, la Casa Batlló y la Casa Milà.
"Hay un problema reconocido por todas las administraciones y la sociedad civil de que hay una masificación turística", afirman desde la empresa, si bien también sostienen que apoyan el turismo por su contribución económica, pero quieren "que los barceloneses puedan seguir disfrutando de la ciudad sin verse afectados por la presión turística". Por ello, explican el dinero recaudado con este suplemento se destinará a asociaciones vecinales.
La compañía ha aclarado que el importe extra se sumará directamente al precio final del viaje y no aparecerá desglosado en la aplicación.
La semana pasada, Cabify ya anunció otras medidas para mejorar su relación con los residentes de Barcelona, con una campaña llamada "Cabify por Bracelona" que ofrece descuentos a barceloneses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Un juzgado obliga a indemnizar con más de 45.000 euros a una mujer arrollada por un patinete en Barcelona