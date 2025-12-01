Cabify aplicará un suplemento de un euro a trayectos hacia los principales lugares turísticos de Barcelona

Cabify ha anunciado que empezará a aplicar un suplemento de un euro en los trayectos que tengan como destino algunos de los lugares turísticos más emblemáticos de Barcelona. La noticia, adelantada por 'La Vanguardia' y confirmada por fuentes de la compañía a este diario, indica que la medida se pondrá en marcha de manera "inmediata". Por ahora, los destinos afectados son la Sagrada Familia, el Park Güell, la Casa Batlló y la Casa Milà.

"Hay un problema reconocido por todas las administraciones y la sociedad civil de que hay una masificación turística", afirman desde la empresa, si bien también sostienen que apoyan el turismo por su contribución económica, pero quieren "que los barceloneses puedan seguir disfrutando de la ciudad sin verse afectados por la presión turística". Por ello, explican el dinero recaudado con este suplemento se destinará a asociaciones vecinales.

La compañía ha aclarado que el importe extra se sumará directamente al precio final del viaje y no aparecerá desglosado en la aplicación.

La semana pasada, Cabify ya anunció otras medidas para mejorar su relación con los residentes de Barcelona, con una campaña llamada "Cabify por Bracelona" que ofrece descuentos a barceloneses.