Barcelona, finalista para ser la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad

Barcelona es oficialmente una de las tres ciudades finalistas para convertirse en la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad. La ciudad competirá por el título con Zaragoza y Utrecht (Países Bajos) dentro de la categoría de grandes urbes con más de 250.000 habitantes. El nombre de la ciudad ganadora se conocerá el próximo mes de enero y asumirá la capitalidad a partir de febrero del 2026.

La distinción forma parte de los European Capitals of Small Retail 2026 Awards, que reconocen las estrategias urbanas más innovadoras para fortalecer un comercio local resiliente, sostenible y conectado con la comunidad. Se trata de una iniciativa que impulsó Barcelona Comerç junto con la federación Vitrines d’Europe, y fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2023.

Para elegir a los finalistas, el jurado ha valorado elementos como la sostenibilidad, la digitalización, el apoyo al emprendimiento, la capacidad de revitalizar la vida urbana y la demostración de buenas prácticas extrapolables al resto del continente europeo.

Final en Bruselas

Las tres ciudades finalistas expondrán sus candidaturas el 28 de enero en Bruselas, donde deberán presentar qué programa de actividades desarrollarían durante los doce meses que duraría su condición de Capital Europea del Comercio de Proximidad. Y es que la capitalidad implicará organizar un año entero de jornadas, talleres y proyectos de digitalización, sostenibilidad, innovación tecnológica, gestión urbanística, consumo responsable y formación alrededor de la temática del comercio de proximidad, y contar con una oficina técnica que actuará como enlace entre ciudades.

Así mismo, para la ciudad elegida, este galardón supondrá ostentar durante un año el título de Ciudad Visionaria, participando en foros europeos especializados en distintos formatos a nivel europeo y una promoción de las actividades de la ciudad en Europa.

Candidatura barcelonesa

Barcelona presentó oficialmente su candidatura el pasado mes de octubre, en un acto que contó con representantes de entidades comerciales de la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, subrayó entonces que con esta iniciativa “Barcelona reivindica sus ejes comerciales y sus comercios por la vitalidad, la cohesión y el compromiso social que generan”.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, defienden que el comercio de proximidad ocupa un "papel central" en la economía barcelonesa. Representa el 13,2% del PIB de la ciudad, con más de 152.000 puestos de trabajo entre comercio minorista y mayorista. Barcelona cuenta con 61.875 establecimientos activos en planta baja, lo que significa que un 90,9% de los locales siguen en funcionamiento.

No obstante, también reconocen que, en la actualidad, el comercio "de toda la vida" está atravesando un momento complicado en la capital catalana, por la falta de relevo generacional, la presión inmobiliaria y la adaptación a la competencia global, con el desembarco de grandes marcas y cadenas internacionales, así como el auge de las compras por internet.