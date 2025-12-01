Sorteo de 400 entradas dobles gratis para el concierto de Navidad de la Sagrada Família

La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha anunciado el sorteo de 400 entradas dobles para asistir al tradicional concierto de Navidad, que se celebrará el viernes 12 de diciembre a las 19:00 h.

Este año, el concierto estará a cargo de la Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu, que interpretarán obras que van desde el canto gregoriano hasta composiciones de Bach, Mozart o Vivaldi, y que finalizará con los villancicos más clásicos, han informado este lunes desde el templo.

Para participar en el sorteo, los interesados deben rellenar el formulario disponible en la página web oficial de la Basílica antes del 4 de diciembre a las 21:00 h.

Programación navideña

Del 30 de noviembre al 6 de enero, de 18:30 a 22:00 h, la Sagrada Família encenderá su iluminación especial por Navidad. Se iluminarán los grupos escultóricos del Nacimiento, la Adoración de los pastores y la Adoración de los Reyes de Oriente. Además, del 22 de diciembre al 6 de enero, en la zona de la Glòria, habrá una instalación digital que invita a explorar los detalles de la fachada del Nacimiento, diseñada por Antoni Gaudí.

El 24 de diciembre (Nochebuena) a las 19:00 h se celebrará la misa "del Pollito", pensada para los más pequeños. La ceremonia será presidida por el Obispo Auxiliar de Barcelona, David Abadías. Las entradas se podrán recoger en la secretaría de pastoral de la Basílica desde el 15 de diciembre hasta agotar invitaciones.