Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradición

Sorteo de 400 entradas dobles gratis para el concierto de Navidad de la Sagrada Família

La Sagrada Família luce ya el primero de los brazos de la cruz de la Torre de Jesús

Cumple 100 años la Torre de Bernabé de la Sagrada Família, la única que conoció Gaudí

Concierto de Navidad de la Sagrada Família 2024.

Concierto de Navidad de la Sagrada Família 2024. / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha anunciado el sorteo de 400 entradas dobles para asistir al tradicional concierto de Navidad, que se celebrará el viernes 12 de diciembre a las 19:00 h.

Este año, el concierto estará a cargo de la Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu, que interpretarán obras que van desde el canto gregoriano hasta composiciones de Bach, Mozart o Vivaldi, y que finalizará con los villancicos más clásicos, han informado este lunes desde el templo.

Para participar en el sorteo, los interesados deben rellenar el formulario disponible en la página web oficial de la Basílica antes del 4 de diciembre a las 21:00 h.

Programación navideña

Del 30 de noviembre al 6 de enero, de 18:30 a 22:00 h, la Sagrada Família encenderá su iluminación especial por Navidad. Se iluminarán los grupos escultóricos del Nacimiento, la Adoración de los pastores y la Adoración de los Reyes de Oriente. Además, del 22 de diciembre al 6 de enero, en la zona de la Glòria, habrá una instalación digital que invita a explorar los detalles de la fachada del Nacimiento, diseñada por Antoni Gaudí.

Noticias relacionadas y más

El 24 de diciembre (Nochebuena) a las 19:00 h se celebrará la misa "del Pollito", pensada para los más pequeños. La ceremonia será presidida por el Obispo Auxiliar de Barcelona, David Abadías. Las entradas se podrán recoger en la secretaría de pastoral de la Basílica desde el 15 de diciembre hasta agotar invitaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
  2. LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
  3. La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
  4. Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
  5. Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
  6. Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
  7. Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
  8. Un juzgado obliga a indemnizar con más de 45.000 euros a una mujer arrollada por un patinete en Barcelona

Todo sobre la peste porcina en Catalunya: qué se sabe, cómo avanza, la zona afectada y los municipios con restricciones

Todo sobre la peste porcina en Catalunya: qué se sabe, cómo avanza, la zona afectada y los municipios con restricciones

Badalona presentará tres proyectos al plan de choque de la Generalitat para el mantenimiento de equipamientos deportivos

Badalona presentará tres proyectos al plan de choque de la Generalitat para el mantenimiento de equipamientos deportivos

Sorteo de 400 entradas dobles gratis para el concierto de Navidad de la Sagrada Família

Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina

Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina

Barcelona reformará y cerrará por las noches una polémica plaza de Horta a partir de verano de 2026

El plan antigrafiti del metro de Barcelona reduce un 80% la superficie vandalizada en 5 años

El plan antigrafiti del metro de Barcelona reduce un 80% la superficie vandalizada en 5 años

Finaliza la rehabilitación y mejora de 30 áreas de juego infantil

Finaliza la rehabilitación y mejora de 30 áreas de juego infantil

Plan de choque para mejorar los equipamientos deportivos

Plan de choque para mejorar los equipamientos deportivos