Badalona presentará tres proyectos al plan de choque de la Generalitat para el mantenimiento de equipamientos deportivos

A finales del mes de octubre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, presentaba en Esplugues de Llobregat el plan de la conselleria d'Esports, liderada por Berni Álvarez, para la mejora y modernización de las instalaciones deportivas. Un plan que se sustancia en una inversión de 120 millones de euros a repartir entre los proyectos presentados. Poco más de un mes después, el Ayuntamiento de Badalona ha confirmado que propondrá tres proyectos para optar a las subvenciones, según han confirmado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

El primero de los proyectos que el gobierno Albiol presentará al plan de Illa es la renovación integral del campo de fútbol de Montigalà, que ya ha comenzado a ejecutarse con un presupuesto de 2,1 millones. Las obras incluyen la renovación total del césped, la construcción de una grada cubierta, la creación de una zona de recreo, la mejora del alumbrado con cuatro nuevas torretas y la instalación de una nueva valla perimetral. Para este proyecto se solicitan 537.114,37 euros.

También opta a subvención la sustitución del césped del campo de fútbol de Lloreda, una actuación que todavía no ha empezado a ejecutarse. Se sustituirá el césped artificial del campo de fútbol 11 y se renovará el equipamiento deportivo del campo para hacer frente al deterioro producido por el envejecimiento físico y el desgaste, explican fuentes municipales. La actuación tiene un coste de 572.621,27 euros y se pide una subvención de 286.310,64 euros.

Por último, el tercer proyecto que podrá recibir inversión por parte de la Generalitat es la esperada reforma de la piscina municipal Mireia Belmonte. Las obras tienen un coste de 853.149,98 euros y se solicita una subvención de 426.574,99 euros. Se trata de unas obras que ya están en marcha actualmente y que, precisamente, han sido visitadas por el alcalde, Xavier Garcia Albiol, este lunes por la mañana: "Es muy positivo que por primera vez en treinta años se lleve a cabo una mejora del interior de la piscina, era una cuenta pendiente con los vecinos de Badalona". En efecto y, por el momento, las obras solamente tendrán lugar en el interior: "Mi prioridad es que la piscina funcione en condiciones, después está el tema más estético, de manera que priorizamos la renovación del interior ―ha detallado Albiol―. Soy consciente que el exterior, la fachada, se ha de reformar, pero lo urgente era actuar para asegurar la práctica de la natación, en unos meses empezaremos a arreglar el exterior".

Visita del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, a las obras de reforma de la piscina municipal Mireia Belmonte / AJUNTAMENT DE BADALONA

El alcalde ha anunciado que la reapertura del equipamiento está prevista para el mes de septiembre de 2026: "Les he dicho a los técnicos y a la empresa que se encarga de la obra que no nos va de una semana, queremos la piscina bien arreglada", ha declarado.

Licitadas reparaciones en seis polideportivos

Fuentes municipales señalan que si bien optarán a las subvenciones de la Generalitat, estas apenas aportarán algo más de un millón de euros, mientras que, insisten, el gobierno municipal está llevando a cabo obras de reforma que superan ese monto. Se trata, por ejemplo, de las obras de reparación y cambio del césped en el campo de fútbol de Sistrells (por unos 400.000 euros); o de la renovación de vestuarios, instalación del agua, sustitución de la cubierta de los vestuarios del campo de fútbol de Llefià (por otros 400.000 euros). Aún en proceso de redactar el proyecto de obra o de finalizar el proceso de licitación se encuentran la renovación del césped del campo de fútbol de Lloreda, o las obras de adecuación de las pistas de atletismo Paco Águila, entre otras.

Además, el gobierno municipal ha licitado recientemente un contrato de obras para "conservar las instalaciones en buen estado para el uso público, garantizar la seguridad y la salud de los usuarios de los equipamientos y mejorar la eficiencia energética de los equipamientos". Concretamente, se trata de los polideportivos de Casagemes – Albert Esteve, La Plana, Països Catalans, Joaquim Blume, Bufalà y Llefià. Son obras consistentes en puntura, sustitución de luces; y reparaciones de falsos techos, de pavimentos, de estructuras verticales, de instalaciones de agua, de baja tensión y de desagüe. No dejan de ser, según se lee en la documentación de la licitación, "actuaciones de poca entidad", que no alcanzan en total los 100.000 euros. Es por ello que en los pliegos se señala que un único adjudicatario deberá ocuparse de acometer las reparaciones de los seis polideportivos.