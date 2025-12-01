Incidencia técnica
Casi 3.000 viajeros afectados por una avería en un tren Madrid-Barcelona: 6 horas de retraso y otros dos trayectos cancelados
Fuentes de Ouigo han señalado que en el tren averiado viajaban 1.055 pasajeros que han tenido que ser rescatados por otro convoy para continuar el viaje a Catalunya
Unos 2.850 pasajeros de Ouigo se han visto afectados este lunes por la avería de un tren que circulaba entre Madrid y Barcelona y que ha llevado a la compañía a cancelar otros dos, uno en sentido contrario y otro también desde la capital de España a la Ciudad Condal.
Fuentes de la operadora ferroviaria francesa han señalado que en el tren averiado viajaban 1.055 pasajeros que han tenido que ser rescatados por otro convoy para continuar viaje a Barcelona.
Incidencia en el autopropulsado
Como consecuencia de la avería por una "incidencia técnica", la compañía ha suprimido otros dos, uno desde Barcelona a Madrid, en el que iban a viajar unos 900 pasajeros y otro en sentido contrario con unos 895.
Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han detallado que desde las 10:22 horas el tren 6501 de Ouigo que cubría el trayecto entre Puerta de Atocha y Barcelona Sants estuvo detenido en la vía 1 de Madrid Sur (ancho estándar) por la avería de su autopropulsado.
Tras reanudar su marcha a las 11:10 horas, el convoy volvió a detenerse para el tratamiento de la avería por el maquinista y veinte minutos después empezó a circular con normalidad hasta las 12:31 horas, cuando la avería se reprodujo, quedando detenido entre Ricla y Calatayud.
A la 13:21 horas, el tren quedó apartado en la vía 3 de Calatayud (Zaragoza) para solucionar la avería nuevamente y, tres horas más tarde, se envió un convoy para efectuar un transbordo de los viajeros afectados que llegarán a su destino con un retraso previsto de unas seis horas y media
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
- Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Un juzgado obliga a indemnizar con más de 45.000 euros a una mujer arrollada por un patinete en Barcelona