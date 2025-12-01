Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi 3.000 viajeros afectados por una avería en un tren Madrid-Barcelona: 6 horas de retraso y otros dos trayectos cancelados

Fuentes de Ouigo han señalado que en el tren averiado viajaban 1.055 pasajeros que han tenido que ser rescatados por otro convoy para continuar el viaje a Catalunya

Unos 2.850 pasajeros de Ouigo se han visto afectados este lunes por la avería de un tren que circulaba entre Madrid y Barcelona y que ha llevado a la compañía a cancelar otros dos, uno en sentido contrario y otro también desde la capital de España a la Ciudad Condal.

Fuentes de la operadora ferroviaria francesa han señalado que en el tren averiado viajaban 1.055 pasajeros que han tenido que ser rescatados por otro convoy para continuar viaje a Barcelona.

Incidencia en el autopropulsado

Como consecuencia de la avería por una "incidencia técnica", la compañía ha suprimido otros dos, uno desde Barcelona a Madrid, en el que iban a viajar unos 900 pasajeros y otro en sentido contrario con unos 895.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han detallado que desde las 10:22 horas el tren 6501 de Ouigo que cubría el trayecto entre Puerta de Atocha y Barcelona Sants estuvo detenido en la vía 1 de Madrid Sur (ancho estándar) por la avería de su autopropulsado.

Tras reanudar su marcha a las 11:10 horas, el convoy volvió a detenerse para el tratamiento de la avería por el maquinista y veinte minutos después empezó a circular con normalidad hasta las 12:31 horas, cuando la avería se reprodujo, quedando detenido entre Ricla y Calatayud.

A la 13:21 horas, el tren quedó apartado en la vía 3 de Calatayud (Zaragoza) para solucionar la avería nuevamente y, tres horas más tarde, se envió un convoy para efectuar un transbordo de los viajeros afectados que llegarán a su destino con un retraso previsto de unas seis horas y media

