Los activistas del transporte público avalan subir las tarifas de 2026 en el área de Barcelona

La plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), la más activa en la defensa de este tipo de movilidad, avala un eventual incremento de las tarifas en 2026. Estado, Generalitat, Àrea Metropolitana y Ayuntamiento de Barcelona deben acordar este diciembre el precio que los usuarios abonarán el año que viene por sus desplazamientos y tienen sobre la mesa dos dilemas que empujan hacia una subida: repercutir o no el incremento del IPC y el futuro de las bonificaciones introducidas por la pandemia. El Govern catalán se ha manifestado ya a favor de, al menos, subir el IPC. Los activistas han anunciado ahora que lo secundarían.

"Asumir un incremento equivalente al IPC es razonable para garantizar el buen funcionamiento y mejora urgente de la oferta de transporte público", sostiene la PTP en un comunicado este lunes. "Mantenemos que es razonable asumir incrementos moderados de tarifas siempre que vayan acompañados de mejoras en la oferta, urgentes y muy necesarias, concentrándolas sobre todo en mejores frecuencias y mayor capacidad en las líneas existentes, y una mejora de la fiabilidad del sistema de Rodalies", detallan. A corto plazo, reclaman inyectar más capacidad al bus interurbano, que vive un 'boom' de demanda, como ha explicado este diario.

Bonificación fuera del área metropolitana

Más cautos se muestran en relación con las bonificaciones: aceptarían un recorte siempre y cuando el encarecimiento se aplique solo al entorno metropolitano. "En caso de que sea necesario reducir las bonificaciones, es necesario hacerlo en los títulos de una o dos zonas y evitar hacerlo en los títulos de 3 o más zonas, actualmente mucho más caros". Rechazan que el transporte público en las zonas de la tres a la siete suba más que el IPC y recuerdan que una T-Usual de 6 zonas ya cuesta 66,45 euros.

"Es necesario mantener un equilibrio entre el precio de la T-Casual y la T-Usual en todas las zonas, que permita mantener la T-Usual como el título más utilizado", indican. En este sentido, consideran que "a partir de 25 viajes mensuales debe salir a cuenta la T-Usual", en vez de 18 viajes como ahora en la zona 1. Proponen, además, una T-Jove de zona única y alargar su tope de edad de 25 a 30 años.

La plataforma recuerda que "el sistema tarifario ha asumido cambios importantes" desde la Covid. En Barcelona, la T-Jove tiene hoy un 50% de bonificación directa del Estado y la T-usual, un 20% del Estado y un 30% de las administraciones consorciadas en la ATM (Generalitat, Ayuntamiento). Esta política dejó el transporte público al margen de la subida general de precios que produjo la guerra de Ucrania y el consiguiente encarecimiento de la energía. Fue, admiten, "un alivio para la economía de las clases populares". "Sin embargo, esta situación ha generado tensiones de financiación que hay que resolver si queremos mantener y mejorar la oferta de transporte público", admiten.

"Actualmente, los usuarios ya aportan aproximadamente un tercio del coste del sistema y esta proporción no debe crecer: el sistema de transporte público, como parte imprescindible del Estado del bienestar, debe financiarse principalmente con impuestos", argumenta. De hecho, hace un año la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunció una "reflexión" de cara a 2026 sobre las ayudas y el sistema de financiación. En este marco, animan a emprender una "reforma profunda" del sistema tarifario para hacerlo "más simple, más social y más adaptado a las necesidades reales de movilidad".