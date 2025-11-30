Experiencia gastronómica
¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Kamikaze, la nueva estrella Michelin 2026 de Barcelona?
La idea del local se centra en combinar la dieta oriental con la mediterránea
Guía Michelin 2026: BCN triunfa con tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), a los que se suma La Boscana (Bellvís, Lleida)
Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas
La comida asiática va ganando popularidad año tras año. Y no es para menos: sus intensos sabores, colores y aromas despiertan la curiosidad entre los más atrevidos.
De hecho, platos como el sushi, nacido en Japón como una técnica para conservar el pescado fermentado con arroz, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los platos más internacionales del mundo.
Otros como el curry o el tailandés pad thai destacan por su variedad de sabores e ingredientes que se adaptan a cualquier tipo de paladar.
Una fusión de culturas
Aun así, por nuestra tradición y posición geográfica, la dieta mediterránea sigue siendo la favorita y más influyente en España.
Pero, ¿qué mejor opción que fusionar ambas culturas? Esa fue precisamente la idea que tuvo el chef Enric Buendía en su restaurante Kamikaze, ganador de una estrella de la guía Michelín 2026 en la última gala celebrada en Málaga.
El establecimiento, ubicado en el carrer Rosselló 197 en l’Eixample de Barcelona, abrió como una vermutería asiática en el centro de la capital catalana. Posteriormente, se reinventó como una taberna y, ahora, Kamikaze es un local que combina la cocina mediterránea con la gastronomía oriental.
El menú degustación
El restaurante ofrece un menú degustación a 85 euros por persona, que esta temporada de otoño-invierno incluye algunos originales manjares, como caballa con ciruela umeboshi, gamba pandang o seta peking.
Entre los postres, los chefs han optado por elaborar un semifrío de mango tosazu y oblea de polen, fresa y espárrago o rodaja de limón.
También se puede optar por la experiencia del menú original y un maridaje que combina bebidas y alimentos, por 160 euros en total. En esta propuesta, además de vino y cerveza, Kamikaze incluye una amplia gama de sake -un tradicional licor japonés- importado de bodegas artesanales para acompañar las comidas.
El 'natto catalán'
Y es que el local se describe como la reinterpretación del recetario asiático, sobre todo japonés, con técnicas de la cocina catalana y oriental.
Uno de los mejores ejemplos es el 'natto catalán', un plato de la tradicional soja fermentada japonesa que en el restaurante se elabora con caldo de alubia del ganxet, ligada con okra, caldo de butifarra y judías.
Al estilo japonés
El establecimiento está ornamentado al estilo japonés, con cortinas 'noren' (cortinas de tela tradicionales japonesas) en la entrada que dan la bienvenida a la experiencia de los comensales. Una vez dentro, el interior nos dirige a un acogedor comedor con cuatro mesas y a un pasillo desde donde se ve la cocina a través de una cristalera.
Al fondo se encuentra otro comedor con espacio para más clientes. Las paredes están decoradas con ladrillo a la vista y encima de cada mesa se han colocado lámparas que evocan un ambiente cálido y suave, acompañado con una apacible música de fondo.
El restaurante abre de miércoles a sábado de 13.00h a 15.30h y de 20.00 a 23.00h y los martes de 20.00h a 23.00h.
