El primer domingo de tiendas abiertas en Barcelona arranca la temporada navideña con un éxito impulsado por el 'Black Friday'

Las calles iluminadas, el trasiego de los compradores más previsores y los catálogos de juguetes que niños y niñas llevan bajo el brazo dan oficialmente por inaugurada la temporada navideña. A este paisaje se suman los amplios horarios comerciales propios de estas fechas, pensados para acompañar la fiebre de las compras. En Barcelona, este domingo ha sido el primero de los siete consecutivos en los que las tiendas abrirán, y la afluencia de público ha confirmado los que ya preveían los comercios, un ‘boom’ de compras para apurar las ofertas del ‘Black Friday’ y adelantar regalos.

“La verdad es que hemos venido porque había ofertas y todavía podíamos aprovecharlas. De momento hemos comprado para nosotras y algún regalo de cumpleaños, pero para Navidad todavía no”, explica a este diario Maribel, que pese al agobio por las multitudes ha conseguido hacerse con las prendas que buscaba.

El ‘Black Friday’ ha sido un éxito y ha dejado atrás su foco en la electrónica y los electrodomésticos, para dar paso a un pico de facturación especialmente en el sector de la moda y el textil del hogar, según apuntan desde Barcelona Oberta. Aunque las rebajas del fin de semana han sido el principal reclamo para los consumidores, no son el único. El frío de los últimos días también ha impulsado a muchos a salir en busca de ropa para combatirlo, añaden desde la entidad.

Ambiente de compras por el centro de Barcelona, en la foto Portal de l’Angel, aprovechando los descuentos del Black Friday y coincidiendo con el primer domingo de tiendas abiertas de la temporada navideña. / JORDI COTRINA

Compras de regalos por adelantado

Los descuentos son, en realidad, la excusa para los compradores más previsores, que acuden a las tiendas con la mirada puesta en los regalos. “Ya que era el primer domingo que podíamos venir a comprar, queríamos aprovechar para empezar a mirar algunas cosas para Navidad”, explica Ana, que junto a Angie y Elida ha recorrido varias tiendas del centro. “Obviamente, no hemos podido comprarlo todo, porque son muchos regalos, pero algunos sí. Sobre todo queríamos ver si había algo que valiera la pena”, añade Angie.

En las principales calles del centro de Barcelona se mezclaban quienes iban de tienda en tienda con quienes simplemente paseaban para disfrutar de las luces navideñas, encendidas desde la semana pasada en un acto multitudinario. Sin embargo, el decorado quedaba en un segundo plano para algunos, que tras salir de los grandes almacenes cargados de bolsas, se sorprendían de los colores adornando la plaça Catalunya, que no esperaban ver iluminada. Es el caso de Ana y Anaís, que recorrían las calles con una misión clara en mente. “Hemos visto que hoy abrían también las tiendas, porque normalmente no lo están, y hemos comprobado en la web si había rebajas en la tienda física y si estaba abierta. Más que nada para avanzar y comprar los regalos”, explican.

Sin embargo, la multitud ahuyenta a personas como Marcel y Guillem, que no eran conscientes de que este era el primer día con mayor afluencia de la campaña de compras navideñas. “Tenía que cambiar una chaqueta y miré en Google Maps que estuviera abierto, pero nos lo encontramos un poco por sorpresa”, cuenta Marcel, que se queja de la gran cantidad de gente y, aunque ha aprovechado para dar una vuelta, asegura que es casi imposible caminar.

Expectativas positivas para el comercio

Las patronales del comercio auguran una temporada de éxito, con este fin de semana de arranque que concentrará gran parte de las ventas y en el que se estima que los españoles gasten 142,75 euros, un incremento anual del 7,52% que sitúa este indicador en máximos históricos.

Aunque algunas tiendas ya retiran los vinilos que anuncian rebajas del 40% por el 'Black Friday' de sus escaparates y la fiebre de descuentos de este fin de semana llega a su fin, las colas en las cajas y los compradores cargados de bolsas seguirán siendo un paisaje habitual hasta bien entrado enero.