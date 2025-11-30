El movimiento vecinal de Badalona reconoce el trabajo del periodista de EL PERIÓDICO Gerardo Santos

El equipo de ediciones locales del área metropolitana de Barcelona de EL PERIÓDICO está de enhorabuena. El trabajo del redactor de la información de Badalona, Gerardo Santos, ha sido reconocido por el movimiento vecinal del gran municipio catalán. Concretamente por la Federació d'Associació Veïnals de Badalona (FAVB), que cada año homenajea en una gala la labor de profesionales, asociaciones y entidades por "mejorar aspectos de la ciudad". El evento de este año tuvo lugar este sábado 29 de noviembre por la noche.

En la edición de este 2025, Santos es uno de los galardonados por las entidades vecinales locales después de casi tres años explicando en las páginas de la cabecera de Prensa Ibérica la realidad del día a día de Badalona. Cientos de miles de lectores han podido informarse por las noticias de Santos de las claves para entender la Badalona del presente: desde la incontestable victoria de Albiol en las municipales del 2023 hasta el exhaustivo seguimiento de la causa judicial del 'Caso Antenas' que culminó con la absolución del alcalde, pasando por las hondas transformaciones demográficas que atestigua la ciudad, como la 'oleada expat' en los barrios en torno al nuevo puerto a la que el diario dedicó un Tema del Día.

El componente de la proximidad a los barrios también está integrado en el ADN de EL PERIÓDICO Badalona. Muestra de ello son los reportajes sobre iniciativas vecinales pioneras; noticias sobre exhaustivos estudios vecinales surgidos en los barrios; radiografías de datos sobre la contaminación por lluvias en las playas de la ciudad; o las crónicas que narran grandes proyectos del 'Gobierno Albiol' como la pacificación del centro histórico badalonés.

El redactor de EL PERIÓDICO Gerardo Santos / Cedida

Santos es también autor de 'Entender + Badalona', la 'newsletter' de EL PERIÓDICO sobre la actualidad del municipio que llega ya a más de 1.000 bandejas de entrada de badaloneses. El boletín se envía los lunes por la tarde y es editado manualmente a partir de un gran tema principal que abre el envío a través del cual los lectores pueden informarse sobre la ciudad en tan sólo cinco minutos.

Open Arms y dos asociaciones vecinales, también premiadas

Además de Santos, dos asociaciones vecinales de Badalona han recibido también el reconocimiento de la FAVB: las de Nova Lloreda Sud y del barrio del Progrés. La FAVB también ha considerado la tarea en defensa de los consumidores que lleva a cabo FACUA, reconociendo asimismo a su secretario general y portavoz, Rubén Sánchez.

También ha distinguido a la oenegé Proactiva Open Arms, que recientemente ha renovado su convenio con el Port de Badalona, y al proyecto 'Eco Dona Textil', de la Associació Cultural Unió de Segones Oportunitats y ONU Migració. La junta de la FAVB también ha querido premiar la importancia en el tejido comercial local de los mercados municipales con un galardón a José Martínez, presidente del Mercat de La Salut.

La velada de la FAVB, que reunió a representantes vecinales, políticos, empresariales, policiales y sindicales, procuró "poner en valor que somos capaces de reunir a toda la sociedad civil importante de Badalona", explica Rubén García, presidente de la FAVB. "A fin de cuentas, se trata de dar un espacio a toda la sociedad badalonesa organizada para compartir los problemas que tenemos en común todos los vecinos de la ciudad", rubrica el responsable vecinal.