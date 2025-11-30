FGC coordinará todas sus estaciones de esquí e investigará la nieve artificial del futuro desde un icono de Camprodon

Camprodon acogerá un laboratorio de innovación especializado en montaña y nieve en el edificio modernista Can Roig, que se convertirá además en el centro de coordinación de las seis estaciones de esquí catalanas que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat.

El atractivo edificio, que se ha recuperado tras una reforma integral, prevé acoger estudios universitarios de montaña, según un acuerdo que alcanzaron el ayuntamiento y FGC en junio. FGC tiene interés en aspectos de innovación relacionados con la eficiencia energética y el mantenimiento de nieve a temperaturas más elevadas ante el avance inexorable del cambio climático, que recorta la temporada de las estaciones de esquí. La empresa pública, lejos de plantearse el cierre de las estaciones más comprometidas, se plantea impulsar la investigación sobre cómo obtener nieve artificial más resistente al aumento de las temperaturas. Para ello, se prevé cerrar nuevos partenariados que podrían contar además con la complicidad de centros de investigación como Eurecat.

Reformulación del turismo

El nuevo centro de investigación también se dedicará a "reestructurar el turismo de nieve y montaña", buscando nuevas formas para diversificar la oferta de ocio en las estaciones de esquí, en línea con la estrategia de FGC de transformarlas en estaciones de montaña para todo el año e incrementar su actividad en un 30%. La fórmula que persigue es atraer nuevos públicos no esquiadores que acudan tanto en invierno como en verano, como explicó el presidente de la operadora, Carles Ruiz, en la presentación de Pirineu365, la nueva marca que a partir de esta temporada agrupa la oferta comercial de las seis estaciones de la empresa pública.

En estos momentos se está elaborando el proyecto para adecuar las instalaciones a los nuevos usos, con espacios que puedan acoger tanto el centro de control de las estaciones de montaña, el área de investigación y un espacio de atención al público relacionado con Vallter. Asimismo, a estos usos se suman un espacio cultural y las dependencias del Centre de la Imatge de Camprodon que el ayuntamiento ya contemplaba ubicar en Can Roig.

El emblemático edificio modernista de Can Roig de Camprodon (Ripollès), en la calle Freixenet, antes de la reforma, después de 75 años de abandono, que motivaron la reivindicación de los vecinos del municipio. / ACN/DDEG

Emblema de Camprodon

El municipio ve la ubicación del centro como un atractivo que puede dar mayor vida a la población durante todo el año. La costosa reforma interior y mantenimiento de Can Roig, que estaba en estado de ruina y cuya recuperación ha sido ampliamente reclamada durante años, ha conllevado polémica en el ayuntamiento. Al interés de FGC de situar sus oficinas para la coordinación de las estaciones de esquí, la ubicación de los estudios universitarios y de investigación suponen además un balón de oxígeno para el equipo de gobierno, que a través de los distintos acuerdos explicó que ya cuenta con 500.000 euros de recursos externos para financiar la puesta a punto y llenar de vida el equipamiento.

El edificio, construido en 1920 como segunda residencia de un doctor y considerado icono del modernismo, funcionó como hospital militar durante la Guerra Civil. Su recuperación se celebró con una Mona de Pasqua de chocolate gigante elaborada por la tradicional pastelería Pujol de Camprodon.